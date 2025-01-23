壽險業三大金流被盯上 保險局：上月淨流出規模顯著縮小

經濟日報／ 記者楊筱筠廖珮君／台北報導
金管會。 聯合報系資料庫
金管會。 聯合報系資料庫

壽險業保費入不敷出，引起市場關注，金管會昨（22）日表示，已針對保險業三大現金流進行監控，包括「營業活動現金流量」、「投資活動現金流量」及「籌資活動現金流量」。

保險局已要求業者申報未來三個月的現金流狀況，強化流動性管理。保險局長王麗惠表示，12月壽險業的淨流出規模已顯著縮小，並將密切監控。

王麗惠昨日指出，壽險業目前整體現金流狀況正常，「每一家業者現金都是正數」，要求業者申報未來三個月的現金流量，以加強流動性管理。她表示，市場對保險業流動性的擔憂，應聚焦在「現金部位是否足夠支應產出的流出缺口」。保險局已完成對各保險公司的普查，結果顯示短期現金調度、帳上現金與資金匯回等均正常。她強調：「目前沒有流動性問題。」此外，美國聯準會（Fed）將降息，未來或可進一步舒緩相關壓力。

所謂籌資活動指的是短期資金調度、帳上現金與資金匯回等。王麗惠強調，目前沒有保險業缺現金流問題，也沒有出現業者賣股債籌現金現象，營業活動與投資活動方面，光觀察去年前11月保險業稅前盈餘3,513億元，創三年新高，去年獲利狀況不錯。

保險局指出，美元升值確實造成美元保單解約潮，對保險業給付與收入平衡產生影響，然而，保險業不僅依賴保費收入，投資收益也是重要來源。金管會主委彭金隆表示，市場僅看新契約保費收入可能忽略整體保險業現金流的複雜性，並強調保險業的流動性狀況相較銀行有所不同，但目前情勢仍屬穩健。

另外，金管會將在新會期優先送件兩大法案，包括新版保單強制執行修法，以及OIU（保險國際業務分公司）租稅優惠。

王麗惠指出，OIU租稅優惠再延長，已與財政部、央行溝通，財政部原則上支持，央行也沒有意見，後續開議後將會送優先法案，完成修法通過後，將會回到今年度課稅，只要趕在課徵前完成修法，相關稅課徵就沒問題。

第二優先送件的法案為新版保單強制執行修法，「採用第二版本法案，明文排除健康險與傷害險不適用」，至少可減少七成以上爭議案，降低目前幾十萬件的案件的消化量，降低社會成本。

保險 壽險業

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