投信推基金申購優惠

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

近日上班族年終獎金多已入帳，在犒賞自己之餘，不妨撥用部分獎金做投資。近期包括群益、復華、國泰、元大、安聯、柏瑞等投信都推出基金申購優惠活動，鼓勵投資人以小額開啟投資理財之路，透過時間複利效果，放大年終獎金。

群益投信表示，年終獎金的使用規劃是一門重要課題，若能做好適當的資產配置，有助讓獎金發揮更大效益。建議投資人將部分獎金用於投資理財，透過長期複利效果，累積財富，又或是以此建立被動收入來源。

群益投信指出，定期定額投資基金便是投資人可多利用的理財方式，不用猜進場時間點，也具備風險分散、平均成本等好處，甚至還可透過進階版定期定額服務來提升投資效益，以機制來幫助投資人克服追高殺低人性弱點。

群益投信說明，母子基金也是可參考的年終理財方式，透過申購保守型或穩健型的基金當作母基金，每月自母基金定期定額扣款投資屬性較活潑的股票型基金，也就是子基金，此機制有助投資人因應景氣循環波動，優化中長期投資成效。

穩健型投資者可參考股債多元配置策略的多重資產、跨國組合平衡基金，積極型投資者則可留意基本面與企業獲利成長性俱佳的美國股票、印度股票基金。

復華投信表示，2025年股市布局建議可聚焦獲利維持成長，加上又有政策利多及AI受惠題材的美、台股，透過產業多元布局的復華美國新星、復華全方位等基金，掌握相關市場契機。

此外，鑒於過往川普作風，可能讓市場波動及產業類股風格轉換頻率上升，可利用具申購優惠的定時定額、複合投資法，或是復華台灣智能、復華奧林匹克全球優勢組合等組合型基金，兼顧中長期投資機會並平衡波動風險。

延伸閱讀

先理債再理財！2025年終獎金放大術 股票如何配置：小資族千元就能入門投資

羨慕！敏實科大宣布年終獎金最高3個月 校方：招生人數成長

台股22日封關…市場期待國家隊力拱 力拚連三紅

遠傳拓版圖跨足虛擬幣領域 搶進 Y 世代新理財商機

相關新聞

彭金隆：資本市場有三變數 川普、Fed 利率、地緣政治影響大

金管會主委彭金隆昨（22）日坦言，2025年影響資本市場有三大變數，一、美國總統川普新經濟政策將衝擊國際市場，二、美國聯...

2024年五大銀行新增房貸寫三紀錄 原因大揭密

2024年房市交易超火熱；中央銀行昨（22）日公布，五大銀行新增房貸數據締造三項紀錄。

聯亞期 保證金調高

臺灣期貨交易所2月3日將調高聯亞期貨契約（OTF）所有月分保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的二倍，係聯亞經櫃檯買賣中...

銀行將准發「穩定幣」

金管會今年6月將提出虛擬資產（VASP）專法草案，最大亮點是允許銀行發行「穩定幣」，金管會主委彭金隆昨（22）日說，未來...

國壽 品牌價值登全球500大

國際品牌顧問公司《Brand Finance》揭曉「2025全球500大最有價值品牌（Global 500 2025）」...

一銀主辦漢皇聯貸案 金額逾120億元

第一銀行攜手兆豐銀行及合作金庫銀行統籌主辦漢皇開發120.57億元聯貸案，於21日完成簽約，共獲得九家金融機構支持，在金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。