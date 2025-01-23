近日上班族年終獎金多已入帳，在犒賞自己之餘，不妨撥用部分獎金做投資。近期包括群益、復華、國泰、元大、安聯、柏瑞等投信都推出基金申購優惠活動，鼓勵投資人以小額開啟投資理財之路，透過時間複利效果，放大年終獎金。

群益投信表示，年終獎金的使用規劃是一門重要課題，若能做好適當的資產配置，有助讓獎金發揮更大效益。建議投資人將部分獎金用於投資理財，透過長期複利效果，累積財富，又或是以此建立被動收入來源。

群益投信指出，定期定額投資基金便是投資人可多利用的理財方式，不用猜進場時間點，也具備風險分散、平均成本等好處，甚至還可透過進階版定期定額服務來提升投資效益，以機制來幫助投資人克服追高殺低人性弱點。

群益投信說明，母子基金也是可參考的年終理財方式，透過申購保守型或穩健型的基金當作母基金，每月自母基金定期定額扣款投資屬性較活潑的股票型基金，也就是子基金，此機制有助投資人因應景氣循環波動，優化中長期投資成效。

穩健型投資者可參考股債多元配置策略的多重資產、跨國組合平衡基金，積極型投資者則可留意基本面與企業獲利成長性俱佳的美國股票、印度股票基金。

復華投信表示，2025年股市布局建議可聚焦獲利維持成長，加上又有政策利多及AI受惠題材的美、台股，透過產業多元布局的復華美國新星、復華全方位等基金，掌握相關市場契機。

此外，鑒於過往川普作風，可能讓市場波動及產業類股風格轉換頻率上升，可利用具申購優惠的定時定額、複合投資法，或是復華台灣智能、復華奧林匹克全球優勢組合等組合型基金，兼顧中長期投資機會並平衡波動風險。