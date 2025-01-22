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保經代對壽險業新約保費貢獻比逾18% 創同期新高

中央社／ 台北22日電

根據壽險公會統計，2024年壽險業新契約保費谷底反彈，全年達新台幣8418.14億元，寫近3年新高，就通路別觀察，傳統保經代貢獻比攀升至18.04%，改寫同期新高。

壽險公會揭露，受惠美國降息、資本市場熱絡，傳統型及投資型保單買氣同步回升，2024全年整體壽險業新契約保費收入（加計負債項下收入）達8418.14億元，寫近3年新高，年增25.4%。

先前受美國暴風升息影響，資金湧入美債，銀行通路賣不動保單，傳統保經代趁勢崛起，帶動2023年傳統保經代對壽險業新契約保費貢獻比達15.44%。

2024年傳統保經代銷售動能續航，傳統保經代貢獻比一度攻高至18.5%的歷史新高，全年略降溫至18.04%，但仍創同期新高。

保經業近日陸續公布營運成績單，永達保經2024年期繳新契約保費收入達24億元，年增4.35%，轉投資、持股達24.9%的中國永達理保經2024年期繳新契約保費收入達人民幣21.4億元，年增3.38%。

永達保經董事長吳文永觀察，雖然中國官方釋出刺激措施希望促進消費，但民眾消費動能並未顯現，當地不少高檔餐廳都已關門；對於美國新任總統川普揚言將對中國加徵關稅，預期將對當地產業帶來衝擊，甚至已引起企業轉往越南、泰國設廠現象。

對於中國保險市場發展，吳文永提到，雖受中國「報行合一」政策及經濟衰退衝擊，影響中國永達理保經2024年表現，但仍樂觀期待今年繼續成長。

另有保經高層點出，保險為民生必需品，中國市場有高達14億人口，近2年處於改革整頓期，長遠而言中國保險市場絕不會衰退，且隨人口結構改變，龐大資產傳承商機將浮現。

展望今年，永達保經設定期繳新契約保費收入目標為37億元，亦即年增率要達54.17%，目標營收達28.1億元，同時預定將增員600人；另中國永達理保經今年期繳新契約保費為人民幣25億元、目標營收17.6億元。

壽險業

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