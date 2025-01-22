什麼都能騙…金融詐騙常見關鍵字曝光 買黃金、股票抽籤皆上榜

詐騙手法推陳出新，國泰金今天表示，民眾到金融機構辦理業務時，聽到的詐騙關鍵字不盡相同，若依據國泰世華銀行內部統計2024年前11月，最常聽到民眾臨櫃取款理由，包括買東西、借貸、投資、裝潢，占總件數逾5成。國泰人壽則是買房、買黃金、家裡急用與投資等入列。

國泰金今天發布新聞稿指出，民眾到金融機構辦理業務時，若遇疑似詐騙情事，承辦人員聽到的詐騙關鍵字不盡相同，以國泰世華銀為例，最常聽到買東西、借貸、投資、裝潢，占總件數逾5成。

國泰人壽則常接獲民眾買房、裝潢、買黃金、投資、家裡急用等5個詐騙關鍵字。國泰證券近來則接獲詐騙關鍵字是股票抽籤及代為操作。

國泰金指出，跟據刑事局最新統計，國泰世華銀行2024年1至9月臨櫃成功攔阻詐騙案件近1800件，攔阻金額達新台幣13.8億元，連續2年蟬聯業界之冠。國壽2024年前9月則攔阻共87件、金額逾8922萬元。

國泰金提醒，金控旗下子公司都有詐騙預防專區或反詐公告，民眾若遇到以上常用話術關鍵字時，請務必提高警覺、撥打各客服專線或165專線求助，以守護財產安全。