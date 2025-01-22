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上任至今沒開大罰單？金管會彭金隆親自釋疑 劃出三條紅線
金管會主委彭金隆從2024年5月20日就任至今，對金融業沒開出一張罰鍰逾300萬重大裁罰案，引發市場矚目。金管會主委彭金隆今親自釋疑說，他有三個堅持：金融秩序穩定、金融紀律和遵法、金融清償能力和資本適足率，「這就是踩到紅線，誰當主委都一樣」。
去年他被徵詢出任金管會主委時，準行政院長卓榮泰問他要怎麼管理金管會？他跟卓榮泰說：「監理不能鬆，但發展不能忘。」市場發展要安全穩定，安全沒做好，是沒有空間的。
那為何2024年全年罰鍰金額1億7,786.5萬元改寫9年新低紀錄？彭金隆說，金管會裁罰流程很花時間，2024年裁罰案並非是2024年案子，再者用裁罰金額來看，也很容易誤解，例如過去裁罰額高，是因為有一些特殊個案拉高。
金管會裁罰流程，一開始這個案子，不管是被金檢發現、或是業者重大通報，通報之後就會做專案金檢，檢查完後就會開始分析案情。若案情複雜需要花很長時間，也需做書面檢查報告還得請受檢公司陳述意見，這都有一定程序。
彭金隆說，通常2024年裁罰案可能都是很久之前的案子，所以用年度切割要特別留意，「2024年裁罰案並非代表是2024年的事件」，其次，金管會過去幾年裁罰金額較高，也是因為過去有幾個特殊案件拉高金額所致。
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