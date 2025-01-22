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金管會憂川普2.0帶來資本市場三變數 彭金隆：不確定性是常態

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會主委彭金隆。記者曾學仁／攝影
金管會主委彭金隆。記者曾學仁／攝影

金管會主委彭金隆坦言，2025年影響資本市場有三大變數，一、美國總統川普新經濟政策將衝擊國際市場，二、美國聯準會的利率政策，也會影響台股匯市、台灣金融市場，三、全球地緣政治變數，他坦言，今年全球經濟情勢將有很大波動「不確定因素將成為常態」。

金管會將持續關注影響資本市場的這三大變數，並呼籲投資人注意風險、審慎投資。彭金隆說，即便過年時期也會密切關注市場、美國川普政策動態。

證期局長張振山直言，證交所與櫃買中心已經針對相關議題展開調查，例如關稅政策對台灣的影響。據調查結果顯示，多數產業具有跨區域、分散風險的效果，尚未發現川普政策對台灣有造成直接衝擊，但將持續關注美國政策變動。

美國政策包括提高關稅、移民政策、氣候協定立場及退出WHO等舉措，可能對台灣出口廠商帶來影響。

彭金隆說，台灣出口廠商在墨西哥可能會受到影響，但從這兩天台股反應來看，整體仍相對平穩，台灣交易量也在全球排名前十大，展現其重要性。

據金管會統計，2024年全年台股漲幅達28.47%，居亞股之冠，集中市場日均成交量達4,124億元，創新高紀錄，年增46.65%，價量齊揚繳出亮眼成績。

展望2025年台股市場，彭金隆說，龍年台股表現是「價量齊揚」，反映各產業在本業上的良好發揮，金管會期望各產業能夠更均衡地發展，為資本市場奠定穩健的基礎。

金管會22日舉行新春座談會並宣布2024年前11月金融業稅前盈餘衝破兆元大關達1兆222億元的史上新高，彭金隆直言，金融業需應對多重外部挑戰，包括利率、匯率及國際經濟情勢的影響。

他強調，強化風險管理能力是應對未來不確定性的關鍵，金管會希望金融業需持續強化風險意識與管理能力，增強自己經營韌性及資本實力。

2025年金融業展望是「審慎樂觀」並提及金管會將陸續推出多項政策，「我認為金融業未來仍有很大發展空間」。彭金隆也呼籲，金融業在很多面向上，要做適度回饋，例如替基層員工加薪和增加福利。

川普 彭金隆 美國聯準會 金管會

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