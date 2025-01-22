盼穩健成長 永達保經2025營收目標28億、百萬圓桌會員人數360位

永達保經董事長吳文永22日宣布，2024年期繳新契約保費收入達新台幣24億元，營業收入25.37億元，13個月保單繼續率97％，展望2025年穩健成長，期繳新契約保費收入目標新台幣37億元、營收28.1億元，業務代表人力成長達3,000人。

吳文永認為，未來10到20年，台灣會非常有錢，但大陸會比較辛苦，當地內需消費衰退，「當地許多高檔餐廳都已經關門」，面對美國新任總統川普可能啟動的關稅調升10％，對傳統產業毛利僅有一到兩成來看影響甚鉅，觀察這些產業老闆正在往越南、泰國移廠。

根據中國大陸規定，當地保險公司無法到海外投資，永達保經審慎擴點，雖然去營利減少三成，但對兩岸仍有信心，且台灣依舊會成長。

永達保險經紀人公司2024年績效斐然，業績、人力持續穩定成長，期繳新契約保費收入達新台幣24億元、營業收入25.37億、業務代表計2,520人、百萬圓桌(MDRT)會員人數達成307位、13個月保單繼續率更高達97%。展望2025年持續穩健成長，期繳新契約保費收入目標新台幣37億元、營業收入28.1億、業務代表人力成長達3,000人、MDRT達成360位及13個月保單繼續率為97%。

據壽險公會統計，2024年壽險公司登錄人數減少，而保經公司業務員人數逆向增加，相較於傳統保險公司，保經業務員具有更加充足的保險商品資源，儼然已成為從業人員的優先選擇。致力培育保險企業家的永達保經2024年業務制度再優化，打造共好創業平台，提供多元高額報酬、多重獎勵，歡迎有企圖挑戰高所得、發展組織的同業或異業高手，攜手再創事業高峰。

精算師出身的永達保經吳文永董事長表示：永達保經惜才愛將，是孕育MDRT的搖籃，藉由MDRT導師級的專業交流及經驗傳承，2024MDRT總人數達976人，終身會員(十屆以上)高達111人，平均每2位業務代表，就有1位MDRT，位居兩岸保經界第一把交椅。永達獨創的專利保險經紀業務整合管理系統，導入大數據分析，透過科學化的57項報表、銷售密碼2161、增員成功密碼2143檢視輔導，切中要點；輔以「高收入、高成交率、報聘計畫、活動量體檢表」4表合一，從業務開發、續約、售後服務一條龍檢視，提供業務團隊主管精準掌握，協助屬員改善流程。

吳董事長進一步指出：無論在保戶服務與業務制度，「利他、共好」是永達深耕兩岸的核心理念，所有業務代表都是公司合作夥伴。業務代表退休時，組織利益可以帶走一半；往生後，無論是個銷、組織利益可由登錄在永達的子女支領相關報酬，實踐「服務一輩子，永達養你兩輩子」的承諾。從共享角度鼓勵增員及晉級，每增員一位符合獎勵標準者即發放現金新台幣2.4萬元，晉級獎勵更高達新台幣310萬元，希望吸引眾多優秀的業務菁英加入，朝向保險企業家目標前進。

陳慶鴻總經理表示，永達重視每一張保單價值，為避免客戶成為「孤兒保單」，縱使原經手業代離開，公司會選派其他業務代表接續服務，落實「售後服務問卷」發掘解決客戶的問題。近兩年接續服務件皆佔全年度保費3億元以上，占新契約保費收入約12.5%。