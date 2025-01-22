「穩定幣」首放行！金管會允許銀行發行 虛擬資產交易要迎新時代

金管會今年6月將提出VASP（虛擬資產）專法草案，最大亮點是允許銀行發行「穩定幣」，金管會主委彭金隆說，未來投資人在交易虛擬資產時會有一個「入口」，這個入口就是由穩定幣做為法幣（指新台幣）和虛擬貨幣的橋樑，方便投資人在虛擬資產市場中做交易。

「穩定幣」是虛擬資產的一種延伸產品，價值通常與某種穩定資產掛勾，例如1枚穩定幣價值等同1美元或1新台幣。

「穩定幣」有兩大效益，一、數位世界中的「避風港」。當比特幣價格劇烈波動時，可將比特幣換成穩定幣，避免因市場下跌而蒙受損失；當想再次投資時，穩定幣也可方便轉成比特幣，二、交易速度快且成本低，適合跨境投資。

簡單說，穩定幣猶如投資人退出虛擬貨幣後的「暫泊處」，投資人可選擇兌換回新台幣或是再次投入虛幣。

銀行局長莊琇媛坦言，目前市面上流通的USDC（美元穩定幣）、USDT（泰達幣）等穩定幣並非由主管機關核准而是由業者自行宣稱以美元資產做擔保，未來修法後，所有在台發行穩定幣都需經過金管會核准，包括發行者資格、準備金提撥等。

至於穩定幣是否會跨出「虛擬」走入「實體」經濟，莊琇媛說，這牽涉貨幣政策與金融穩定等議題需與央行討論。彭金隆則說，穩定幣將與央行共同管理。

央行數位貨幣（CBDC）是法定貨幣的數位版本，而穩定幣則是與法定貨幣連結，以法定貨幣作為支撐。一般民眾可能容易混淆兩者。未來穩定幣發展需與央行討論以釐清與數位貨幣的區別。

美國SEC前主席Gensler將穩定幣比擬是「賭桌上的籌碼」，賭客進入賭場換穩定幣並下注買賣虛擬資產，賭贏則可換得籌碼增加，賭輸則減少，但籌碼一般只在賭場交易（如虛擬資產交易平台或區塊鏈網路），很少將籌碼直接進入實體經濟中。