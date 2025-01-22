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金控敵意併購變難了…金管會三大修法方向曝光 高門檻+全現金

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
2024年金控史上爆發兩金控雙龍搶珠衍生併購爭議，終讓金管會出手。圖/本報資料照片
2024年金控史上爆發兩金控雙龍搶珠衍生併購爭議，終讓金管會出手。圖/本報資料照片

2024年金控史上爆發兩金控雙龍搶珠衍生併購爭議，終讓金管會出手。金管會研擬「非合意收購」朝三大修法方向，一、金控間公開收購門檻至少25%起跳，金控收購獨立金融業維持10%，二、第一階段收購需採「全現金」，三、准許金控暫時不受雙重槓桿比125%限制。

金管會將修正「金控轉投資管理辦法」，預計農曆年後找業者討論，凝聚共識後即可預告修正，最快第1季上路。

金管會主委彭金隆22日說，「合意」併購是採股份轉換，由雙方董事會和股東會通過，是換一個夥伴共享未來經營成果；「非合意」則是採公開收購，不需經過對方董事會，收購目的是更換經營權。

這兩種方式間，若目的相同（指併購另一方）該有程序應該是一致的，但若有一種方式過度簡便就會產生監理套利，「監理理論中，最擔心就是監理套利」。

換言之，非合意收購不需經對方董事會就可以啟動，程序簡便又寬鬆，讓金管會認為有監理套利疑慮。

彭金隆直言，提高「非合意收購」門檻並非降低併購彈性，而是低門檻就完成公開收購，勢必會讓不同意見股東、持續在金融市場表達不同意見，不利金融穩定，拉高門檻後可以盡速完成收購，讓市場趨於穩定。

依現行規定，金控非合意併購的公開收購最低門檻是10%，達10%就視同公開收購成功。金管會這次修法將採分流，一是金控收購金控，最低收購門檻25%起跳，可能介於25~50%之間，二是金控收購獨立金融業者，則維持10%。

銀行局長莊琇媛坦言，金控旗下有銀行、保險、證券等子公司，若發生併購，可能影響金融市場穩定，拉高門檻，可避免非合意併購方以較低成本取得控制權。

一、金控最低收購門檻曾多次修正，最早是25%，一度降到5%、再調回25%，七年前又降到10%，降低是想促進整併，太低又擔心爭議，歷史不斷重演。

二、非合意收購，第一階段需採「全現金」。例如金管會擬定最低收購門檻是25%，那麼一家金控啟動收購另一方時，這第一階段的25%持股，這一家金控就需掏出真金白銀。

莊琇媛說，併購案通常分階段進行，第一階段收購採全現金，後續階段可以考慮其他方式，例如換股。

三、也因第一階段公開收購時，只能全現金，使發動收購的金控有舉債需求，因此金管會也放寬，發動方完成公開收購的一段期間內，雙重槓桿比可暫時超過125%的監理指標。

併購 股東會 金管會

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