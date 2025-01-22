金管會：台日跨境ETF第3季雙掛牌 18家表達有意發主動式ETF

金管會打造台灣成為亞洲資產管理中心，端出的台日跨境ETF與主動式ETF牛肉，2025年出現新進度。金管會22日新春記者會上報喜，指出台日跨境ETF最快今年第3季完成雙掛牌。主委彭金隆說，將會尋求其他地方雙掛牌可能性。

彭金隆說，金管會在2024年開放主動式ETF以及台日跨境互掛牌等措施。其中，台日掛牌ETF已經開始確認剩下程序性問題，最快今年第3季可完成雙掛牌，同時，尋求其他地方雙掛牌可能性，他並透露，目前許多業者提出發行意願。

證期局局長張振山指出，主動式ETF則已經迎來18家業者準備送件，上半年至少將有7家遞出書面準備報告。目前已經有5家業者報告，2家排隊在5、6月報告。

另外，RWA（資產代幣化）進度上，彭金隆指出，小組分為債券與基金，已經完成期中報告、並進入「期末報告」，已經有實際進展，RWA是全球關注發展趨勢，涉及主要金融商品交易效率化，以及未來虛擬化產生新的金融服務，全世界金融機構高度關注，金管會考量金融市場未來方向，不能缺席，將持續按照新的實驗團隊進程進行。

金管會金融市場發展及創新處處長胡則華補充，9月將展開實證並落實模擬，牽涉到的相關法規，周邊部會包括集保公司已經針對RWA相關法令研究等，RWA小組帶動市場關注，未來金管會將思考是否推出新商品。