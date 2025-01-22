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勞動基金運用局113年委外遴選 四家資產管理公司取得資格

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
勞動基金運用局辦理新制勞退基金113年第一次國外委任投資全球永續不動產有價證券型受託機構的遴選，22日完成評選，由四家受託機構取得簽約資格。本報資料照片
勞動基金運用局辦理新制勞退基金113年第一次國外委任投資全球永續不動產有價證券型受託機構的遴選，22日完成評選，由四家受託機構取得簽約資格。本報資料照片

勞動基金運用局辦理新制勞退基金113年第一次國外委任投資全球永續不動產有價證券型受託機構的遴選，22日完成評選，由四家受託機構取得簽約資格。

分別是BlackRock Investment Management（UK）Limited、CenterSquare Investment Management LLC、FIL LIMITED及RREEF America L.L.C.等四家。

勞動基金運用局表示，此次委任案為國際退休基金首次採用富時已開發市場不動產綠色指數作為參考指數，並期望持續引領其他機構投資法人對永續議題的重視。

勞動基金運用局指出，因經管基金規模成長迅速，為獲取長期穩健收益，均審慎研訂資產配置計畫，布建全球金融市場。

此外，勞動基金運用局還提到，有鑑於金融局勢的瞬息萬變，期透過委任不同投資風格的國際資產管理機構，借重其專業管理能力及豐沛研究資源，達成分散基金風險及提升基金投資收益目標。

勞動基金運用局強調，未來將持續密切注意國內外經濟情勢變化，適時辦理國外委託投資的後續撥款事宜。

勞動基金 勞退基金

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