企業申請上市 三大紅包來了

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

金龍年封關前，臺灣證券交易所再放送企業申請上市三大紅包，包括延長掛牌期限至遲不得逾上市契約生效後一年、縮短申請上市公司誠信原則之審查期間為三年、刪除資訊軟體業申請上市適用較高股票集中保管的規定。證交所為優化上市審查相關法規、提升審查效率，21日董事會通過修正營業細則、有價證券上市審查準則、有價證券上市審查準則補充規定等三部規章部分條款，主要涉及三個主題。

主題之一是延長掛牌期限至遲不得逾上市契約生效後一年。原本是得申請延長三個月，期滿後可再申請延長三個月，共計六個月，未來可延長一年。證交所表示，主要是考量初次申請股票上市公司可能因主要營運地、註冊地國的法令限制，或經主管機關同意的重大政治經濟環境因素影響等非可控制情事，以致企業申請上市的股票未能於規定期限完成公開銷售及上市買賣，得再申請延長其股票上市買賣日至遲不得逾上市契約生效後一年。

主題之二是縮短申請上市公司誠信原則審查期間為三年。，現行對申請上市公司誠信原則的審查期間為五年，考量本國申請上市公司設立年限為三年，為使設立年限與誠信原則審查期間一致，提升審查效率，故調整時間規定。

主題之三是刪除資訊軟體業申請上市適用較高股票集中保管規定。證交所解釋，「資訊軟體業」非以科技事業申請上市的公司，其營運與獲利標準與一般產業並無不同，衡酌相類似的「輕資產」產業，例如IC設計、IP授權等知識密集產業，亦無較高股票集中保管規範。

為配合國家政策推動資訊軟體業、促進產業數位轉型，刪除對「資訊軟體業」較高集保規範的額外要求。

上市公司 股票 軟體

延伸閱讀

救A股再出招！大陸6部委聯合推動中長期資金入市 明確五大類資金

輝達再度超越蘋果 市值躍居全球上市公司第一

找到工作抽台積電股票 1111人力銀行送1萬現金再加碼抽股票

董監酬金千萬俱樂部減至38家 國巨連三年蟬聯第一

相關新聞

彭金隆：資本市場有三變數 川普、Fed 利率、地緣政治影響大

金管會主委彭金隆昨（22）日坦言，2025年影響資本市場有三大變數，一、美國總統川普新經濟政策將衝擊國際市場，二、美國聯...

2024年五大銀行新增房貸寫三紀錄 原因大揭密

2024年房市交易超火熱；中央銀行昨（22）日公布，五大銀行新增房貸數據締造三項紀錄。

聯亞期 保證金調高

臺灣期貨交易所2月3日將調高聯亞期貨契約（OTF）所有月分保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的二倍，係聯亞經櫃檯買賣中...

銀行將准發「穩定幣」

金管會今年6月將提出虛擬資產（VASP）專法草案，最大亮點是允許銀行發行「穩定幣」，金管會主委彭金隆昨（22）日說，未來...

國壽 品牌價值登全球500大

國際品牌顧問公司《Brand Finance》揭曉「2025全球500大最有價值品牌（Global 500 2025）」...

一銀主辦漢皇聯貸案 金額逾120億元

第一銀行攜手兆豐銀行及合作金庫銀行統籌主辦漢皇開發120.57億元聯貸案，於21日完成簽約，共獲得九家金融機構支持，在金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。