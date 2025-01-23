企業申請上市 三大紅包來了

金龍年封關前，臺灣證券交易所再放送企業申請上市三大紅包，包括延長掛牌期限至遲不得逾上市契約生效後一年、縮短申請上市公司誠信原則之審查期間為三年、刪除資訊軟體業申請上市適用較高股票集中保管的規定。證交所為優化上市審查相關法規、提升審查效率，21日董事會通過修正營業細則、有價證券上市審查準則、有價證券上市審查準則補充規定等三部規章部分條款，主要涉及三個主題。

主題之一是延長掛牌期限至遲不得逾上市契約生效後一年。原本是得申請延長三個月，期滿後可再申請延長三個月，共計六個月，未來可延長一年。證交所表示，主要是考量初次申請股票上市公司可能因主要營運地、註冊地國的法令限制，或經主管機關同意的重大政治經濟環境因素影響等非可控制情事，以致企業申請上市的股票未能於規定期限完成公開銷售及上市買賣，得再申請延長其股票上市買賣日至遲不得逾上市契約生效後一年。

主題之二是縮短申請上市公司誠信原則審查期間為三年。，現行對申請上市公司誠信原則的審查期間為五年，考量本國申請上市公司設立年限為三年，為使設立年限與誠信原則審查期間一致，提升審查效率，故調整時間規定。

主題之三是刪除資訊軟體業申請上市適用較高股票集中保管規定。證交所解釋，「資訊軟體業」非以科技事業申請上市的公司，其營運與獲利標準與一般產業並無不同，衡酌相類似的「輕資產」產業，例如IC設計、IP授權等知識密集產業，亦無較高股票集中保管規範。

為配合國家政策推動資訊軟體業、促進產業數位轉型，刪除對「資訊軟體業」較高集保規範的額外要求。