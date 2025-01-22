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金管會主委：將設打詐績效指標 盼銀行做好內控

中央社／ 台北22日電
金管會新春記者座談會，金管會主委彭金隆。記者季相儒／攝影
金管會新春記者座談會，金管會主委彭金隆。記者季相儒／攝影

詐騙層出不窮，甚至出現行員勾結詐團行騙案例。金管會今天指出，銀行除做好內控之外，更應做好關懷員工（KYE）；去年金管會要求銀行設置打詐主管，今年將設定打詐績效指標，盼銀行由內而外做好打詐內控。

金管會今天舉行2025年新春記者會，主委彭金隆與銀行局長莊琇媛等人出席。

莊琇媛表示，先前銀行理專舞弊案，或是行員和詐騙分子聯合行騙，主要是銀行行員和客戶之間的關係不如以往。現在大部分客戶都線上交易，失去面對面的熟悉感，行員對保護客戶資產安全的觀念也淡薄，是長期金融發展和數位化的影響。

莊琇媛強調，金融機構的員工關懷（Know your Employee, KYE）機制也很重要。除了檢討銀行的內控之外，金管會也不斷提醒銀行要好好關懷員工，倘若行員因自身投資失利，想從工作中找到資金彌補失利，銀行作為雇主應好好關心，並採取必要措施。

彭金隆補充，去年11月1日已要求所有銀行指派打詐主管，未來金管會將設定績效指標，盼銀行由內而外做好打詐內控。

彭金隆 詐騙 金管會

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