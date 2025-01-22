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永達保經看好今年保費收入將成長5成

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
永達保經董事長吳文永（左）和總經理陳慶鴻（右）。圖／永達保經提供
永達保經董事長吳文永（左）和總經理陳慶鴻（右）。圖／永達保經提供

永達保險經紀公司今日指出，2024年的期繳新契約保費收入達24億元、營業收入25.37億、業務代表計2520人、百萬圓桌(MDRT)會員人數達成307位、13個月保單繼續率更高達97%。展望2025年，將以期繳新契約保費收入新台幣37億元、營業收入28.1億作為目標，且業務代表人力估計成長約600人，達3000人左右、MDRT達成360位及13個月保單繼續率為97%。

壽險公會統計，2024年壽險公司登錄人數減少，而保經公司業務員人數逆向增加，相較於傳統保險公司，精算師出身的永達保經董事長吳文永指出，永達保經的業務員，有7成來自壽險公司，會轉戰保經，是因為保經公司更能多樣化銷售產品，而不僅侷限在一家保險公司，因為每家壽險公司都有其產品優勢，因此保經公司更能讓業務員有銷售空間。

永達保經2024MDRT總人數達976人，終身會員(十屆以上)高達111人，平均每2位業務代表，就有1位MDRT，位居兩岸保經界第一把交椅。永達保經總經理陳慶鴻指出，永達重視每一張保單價值，為避免客戶成為「孤兒保單」，縱使原經手業代離開，公司會選派其他業務代表接續服務，近兩年接續服務件皆佔全年度保費3億元以上，佔新契約保費收入約12.5%。此外，永達也e化線上保單健檢，提供客戶最適合的商品組合規劃，並以行動投保讓核保更及時，降低照會率，而且還獨有「理賠訴訟保證書」協助未涉及違反告知或保險契約除外責任事項爭議與保險公司涉訟的保戶，由公司支付律師及訴訟費用，捍衛保戶權益。

永達保經統計，在大陸的2024年業務及獲利，包括2024年期繳新契約保費收入達人民幣21.4億元、營業收入人民幣15.32億元、業務人力達7513人、百萬圓桌(MDRT)會員人數達成628位、13個月繼續率達96.75%、業務人員年平均FYP人民幣28.4萬元。2025年目標：期繳新契約保費人民幣25億元、營業收入人民幣17.6億元、業務人力達8000人、MDRT達1000位、13個月保單繼續率96.7%及業務人員年平均FYP人民幣35萬元。

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