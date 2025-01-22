嘉義6.4地震 凱基人壽啟動保戶六大關懷服務措施

嘉義1月21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，全台搖晃，凱基金（2883）旗下凱基人壽秉持關懷保戶、提供全方位保障的服務精神，在第一時間啟動緊急應變小組，主動關懷保戶事故狀況，給予必要之協助，提供「快速理賠」、「住院預付金」、「保費緩繳」、「保服優惠」、「房貸紓困」、「旅平險彈性調整」 等六大服務，陪伴保戶共渡難關。

凱基人壽除啟動六大關懷服務措施外，也提醒民眾注意餘震與人身安全，同時檢查家中建築物是否受損，盡量避免前往受災地。凱基人壽祈願災區民眾一切平安，同時也會盡最大努力協助保戶暨家屬度過難關，並向全力搶救的警義消及醫護人員致上最高敬意。

凱基人壽也將全年無休持續提供民眾各項保障及服務，保戶如有相關需求，可向凱基人壽各地區客服中心或致電客戶服務專線0800-098-889洽詢。