農曆春節將至…玉山銀行建議善用信託 妥適運用年終及紅包

農曆春節即將到來，年終獎金及紅包陸續入帳，玉山銀行建議，可透過「簡易型安養信託」、「子女教育信託」、「樂活久久安養信託」的高度靈活性，分散投資風險，進行長期理財規劃，達到資產保護與傳承等目的。

信託委託人可根據實際需求設定信託財產的管理運用及處分方式，隨著家庭情況動態調整。「簡易型安養信託」可預先開立信託專戶，將年終逐步存入信託專戶，為退休生活預做準備；一旦於信託期間有動用需求，可立即與銀行確認後續資金運用方式，待啟動信託財產運用後再付管理費，讓資金保障不中斷。

「子女教育信託」則可由父母、長輩擔任信託委託人，與玉山銀行簽訂信託契約，將信託財產轉入專戶進行管理，用於子女未來留遊學或教育支出使用；而家中有年長父母的家庭則可設立「樂活久久安養信託」，透過信託服務加以整合、規劃信託財產之運用、給付方式，確保長者在未來醫療和生活上資源無虞。

因應數位浪潮，玉山銀行也推出信託服務網，可線上查詢信託契約資料、信託財產庫存明細及信託財產異動明細，讓顧客隨時掌握信託狀況。例如當顧客希望知道自己的信託契約何時到期時，可透過信託契約資料查詢；當顧客希望得知自己的信託專戶中的財產金額及近期異動明細時，可透過信託財產庫存明細或信託財產異動明細來查詢。

信託具備傳承功能，能讓家庭價值觀和願景隨著資產傳承而延續。玉山銀行提醒顧客在設立信託時，應洽詢專業金融機構進行深入交流與討論，再根據個人具體需求和家庭狀況，定製合適的信託方案。同時，了解信託的各項規定及費率，並針對不同類型的資產合理規劃信託的形式，將有助於選擇最適合的信託方案，為家庭創造獨一無二的價值。