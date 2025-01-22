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保險局會期優先送件兩案曝光 新保單強制執行修法入列

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
金管會新春記者座談會，金管會主委彭金隆（右三）帶領金管會副主委陳彥良（左三）、保險局局長王麗惠（左一）、銀行局局長莊琇媛（左二）、證期局局長張振山（右二）、檢查局副局長賴欣國（右一）賀年。記者季相儒／攝影
金管會新春記者座談會，金管會主委彭金隆（右三）帶領金管會副主委陳彥良（左三）、保險局局長王麗惠（左一）、銀行局局長莊琇媛（左二）、證期局局長張振山（右二）、檢查局副局長賴欣國（右一）賀年。記者季相儒／攝影

金管會22日舉行新春記者會，保險局指出，包括新版保單強制執行修法，以及OIU（保險國際業務分公司）租稅優惠，將會是下個立院會期優先送件兩大項目。

保險局局長王麗惠指出，OIU租稅再延長，已經與財政部、央行溝通，財政部原則上支持，央行也沒有意見，後續開議後將會送優先法案，完成修法通過後，將會回到今年度課稅，只要敢在課徵前完成修法程序，相關稅課徵就沒問題。

第二優先送件的法案為新版保單強制執行修法，「採用第二版本法案，明文排除健康險與傷害險不適用」，王麗惠指出，至少可以減少七成以上爭議案，降低目前幾十萬件的案件的消化量，降低社會成本。

金管會主委彭金隆解釋，大法庭897號判決出來後，人壽保險被大量強制執行，促使保險局參與協調，第二版聚焦債券人以及債務人權益。

彭金隆指出，第一版本想法認為可以查扣保險金與解約金，但釐清後，只針對現金價值解約金管理，當時修法以保險契約介入權修法，本意是介入權而不是被查扣，最重要是誰可以繼續維持這個契約，照顧債權人權益，後來發現，大法庭檢視人壽保險契約，因此新法修訂，一律排除傷害險與健康險，可以至少解決七成案件，因為這兩種險種沒有解約金的概念。

另外，納入高度儲蓄性年金險，主要考慮成本效益，以解約金作為標準，已經與財委會以及諸多立委溝通，獲得支持。彭金隆指出，將會列為優先法案，因為影響太多人權益。王麗惠解釋，這一次引用介入權，讓契約可以借錢還錢，額度內還掉。

人權 保單 保險金 財政部 金管會

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