新青安衝很大！2024年五大銀行新承做房貸破兆 創歷史新高

中央銀行今日發布五大銀行新承做購屋貸款統計，2024年全年新承做金額一舉破兆，達到1.163兆元，創下歷史新高紀錄，且新承做房貸金額是2023年的1.5倍之多。2023年8月上路的新青安對房市造成重大影響，直至2024年下半年，在銀行自主控管及央行出手調整下，影響才逐漸趨緩。

2024年12月五大銀行新承做房貸金額1004.67億元，全年五大銀行新承做房貸金額1.163兆元，刷新歷史紀錄，是2023年新承做房貸金額0.767兆元的1.5倍，新承做房貸規模擴增速度極為驚人。

央行統計12月新青安在五大銀行新承做房貸的占比持續下降至32.26%，11月占比是33.58%，央行經研處副處長曹體仁表示，新青安占比最高是2024年6月的40.92%，之後逐月下滑，12月占比32.26％是2023年9月以來新低，新青安推出時間是2023年8月，當時青安占新承做房貸占比僅19.12%。

12月五大銀行新承做房貸利率升至2.224%，創下2009年1月以來新高，2008年12月利率為2.523%。曹體仁分析新承做房貸利率上揚原因有二，2024年下半年開始，銀行受限於銀行法第72條之2規定，新承作量受到控管，銀行因此有提高利率以價制量的行為；同時，央行2024年9月推出第七波選擇性信用管制，影響銀行調升新承作房貸利率。

2024年下半年起，銀行受限於銀行法第72-2而實施的房貸控管，以及央行的選擇性信用管制、連續調高存款準備率以緊縮市場資金等措施，是否已收打炒房成效？曹體仁表示，從買賣移轉棟數以及購屋貸款量等資料看來，是有較前幾季降溫現象，量額來看是已見成效，但價格部分，還需要再觀察。