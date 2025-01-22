亞資中心引發銀行、券商「經紀牌照之爭」 金管會說明了

政府推動亞洲資產管理中心（亞資中心）引發銀行與券商的經紀牌照之爭。金管會主委彭金隆今日說明最終定案結果指出，經過協調，銀行與券商已「異中求同」，銀行可採取「證券代理輔助人」的經紀業務，僅限境外債券，股票或ETF（指數型股票基金）仍用綜合帳戶的方式來進行。

彭金隆指出，他親自參與協調，最後得到上述的共識。對於銀行業者普遍不願意進駐高雄市政府的創新大樓和港埠大樓，彭金隆則回應，對於高市府所提供2棟大樓，他已看過地點和區位，但不同的金融業有不同的需求。

彭金隆說明，對於選點，有據點和沒據點的業者，就有不同看法，不過他強調，雖然在區域上會尊重地主提供的場地，但也會對金融業者提供彈性，這次金管會有釋出很大的善意，若試辦成功的話，也將推動到全國。

對於銀行未來在高雄特區可用OBU（境外金融中心）作的類經紀業務，金管會今日公布的高雄地區開放試辦的措施中，也已明確規定開放的範圍，包括：

1、開放銀行國際金融業務分行(OBU) 辦理外幣債券的代理買賣業務或其他經主管機關核准的外幣金融商品買賣的行紀業務；2、由OBU擔任證券交易輔助人，在國內證券商開立綜合帳戶，代客戶向該證券商下單具股權性質的外幣有價證券，例如股票、ETF等；3、OBU得與非集中交易市場的外幣基金受益憑證及私募股權基金（PE Fund）的發行機構，簽訂委任契約銷售；4、得與國內證券投資信託事業簽訂委任契約，銷售其子公司擔任普通合夥人的私募股權基金及證券投資信託事業受託管理之私募股權基金；5、高資產客戶以信託方式指定購買未上架的金融商品的銷售程序，適用符合該客戶資產組合適配性控管，不適用金融商品上架前審查作業的有關規定。

彭金隆指出，券商將在第二階段參與亞洲資產管理中心，雖然第一階段先由銀行進駐，但券商也正在研擬進軍亞洲資產管理中心的辦法，第一波之所以由銀行先行，主要先讓客戶的海外資金、讓台灣人的資產讓台灣人管理，也讓更多就業機會移回台灣。

至於外界擔心台灣的地緣政治風險，彭金隆指出，各種看法並非那麼絕對，例如，台商對台海情勢帶來的影響，就和歐美有不同看法。

銀行局長莊琇媛也釐清，銀行對於外幣計價的基金商品，可用自然避險，而受地緣政治的影響主要在於資產的外移，並非外幣計價的風險，例如，對跨境業務，台商資金應最清楚地緣政治的影響。而推動亞洲資產管理中心最重要的一個目的，是希望台商資金能從外商銀行，包括新加坡、香港等海外地區移回，希望這些在海外管理的資產，能回到台灣由本國銀行管理。尤其這次試辦已放寬許多商品的限制，希望這些資產至少還是留在台灣的體系。