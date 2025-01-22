台新Richart祭四招「獎金放大術」 外幣定存最高8%

隨著年終獎金發放，如何運用資金才能「用錢滾錢」總是年初熱門話題。掌握理財規劃的黃金時機，台新Richart數位銀行即以優利存款、理財等一站式服務，祭出四招獎金放大術，其中外幣定存最高8%，新台幣優利子帳戶活儲最高3.5%，讓民眾在金蛇年開春之際放大財富，迅速實現財務目標。

財富累積首重儲蓄，剛領到的獎金及紅包存在Richart可輕鬆放大！台新Richart祭出四招獎金放大術：招數一、立刻下載Richart App，開戶輸入「2025RICHART」並選擇遛狗卡(簽帳金融卡)及登入Richart App，即可獲得200元用戶禮；招數二、即日起首次開立Richart帳戶可享優利子帳戶3.5%優利(10萬元內)、已持Richart帳戶完成任務亦可享優利子帳戶1.6%高利(30萬元內)。

招數三、Richart提供限時限量高達8%的14天期美元定存、1個月5.2%的美元新資金定存專案。喜歡穩健投資者，記得使用。招數四、Richart預約申請台股定期定額服務，未曾於Richart預約申請者在活動期間新增預約任一台股定期定額標的，即可獲得100R幣，採限量發送，先到先得。

看準春節就是海外旅遊旺季，Richart也提供專屬外幣換匯優惠，領券即可享美元，最高享4.5讓分、日幣享0.1讓分等多種幣別優惠。以換10,000美元為例，最高可以省下新台幣450元，讓海外旅遊購物更划算！此外，台新銀行外幣ATM在春節期間也提供24小時提領服務，民眾就近就能領取外幣現鈔，現在使用Richart App換匯，單筆滿500美元還可享次月ATM外幣提領手續費0元優惠。