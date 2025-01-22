確保九天春節「ATM 提款、轉帳不中斷」 央行採三項措施

中央銀行22日發布新聞稿指出，為確保長達九天的農曆春節期間ATM提款、轉帳等跨行系統順暢運作，已採取三項措施，包括：第一，為利跨行交易24小時順暢運作，央行已請財金公司督促金融機構留存充足跨行清算資金，第二，請財金公司加強維護跨行系統運作，以應民眾跨行提款與轉帳之需；第三，金管會已請金融機構注意ATM補鈔及電子銀行運作。

另外，央行也洽請臺灣銀行等8家金融機構選定456個據點，自今年1月20日至1月24日辦理新鈔兌換作業；另為推廣行動支付，央行鼓勵民眾以數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，包括利用手機門號跨行轉帳發放數位紅包。

央行表示，為因應春節期間大量的跨行交易需求，每年金融機構均於春節假期前1日留存充足清算資金，以支應春節連假期間跨行提款轉帳交易24小時運作之所需。2024年約留存4,512億元，足以支應ATM跨行提款及轉帳金額1,939億元(筆數1,586萬筆)，2025年預計留存金額將達4,535億元。

其次，財金公司已於1月函請各金融機構加強監控清算資金使用情形。金融機構如有臨時性的緊急資金需求，可利用央行與財金公司增撥跨行清算資金機制辦理；另財金公司亦將加強維護金融資訊系統，以確保跨行業務正常營運。

第三，金管會已函請銀行公會轉知全體金融機構，加強春節期間ATM補鈔及電子銀行服務，以因應企業及民眾資金調度、提款及轉帳等金融服務需求，並落實資訊安全防護措施。