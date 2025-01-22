凝聚戰力！ 金管會宣布金融科技產業聯盟將在2月19日成軍

金融科技產業聯盟將在2月19日成軍。金管會主委彭金隆今日指出，希望能凝聚戰力，透過聯盟打團體戰，金融市場發展及創新處處長胡則華也表示，金管會正在催生的金融科技產業聯盟，預計在2月19日會有啟動儀式，目前有四個工作圈，也有跨到其他產業，例如醫療等，將合作共創生態系。

胡則華表示，已和國發會討論共同成立金融科技創投基金；對於今年金融創新的發展與期待，彭金隆也指出，主要包括虛擬資產保管、創新試辦辦法、VASP（虛擬通貨平台及交易業務事務）專法修正、數位保險公司申請，沙盒條例修正等將為今年的推動重點政策。

金管會未在記者會上透露四家金控名單，不過據了解，金融科技聯盟的四大召集金控，除了凱基金控之外，包括中信金、玉山金、國泰金，這三家也都是永續先行者聯盟的創始金控。而未在永續先行者聯盟的凱基金控，之所以被金管會選為四大召集金控之一，作為金融科技投資交流小組召集人，最主要被看好凱基金控旗下凱基銀行，前身之一正是開發工銀，另外凱基金控旗下的開發資本等創投公司非常活躍，能作為金控業者和新創公司在投資金融科技時的界接橋梁，也將負責在金融科技和創投結合的推動。

而涉及金融科技防詐議題，將由金融科技應用研發工作圈研議，並由中信金召集負責。中信金自行研發的神盾系統，以及直接透過ATM裝置的人臉辨識就識別車手的金融科技應用，已被金管會認為在金融圈相當領先，因此由中信金出任該工作小組的召集金控。相關人士指出，將由中信金出面向相關技術領域的新創公司洽談，領軍整個金融圈在防詐科技應用繼續晉級。

玉山金控則負責金融科技在運用上面的安控標準等基礎工程的建立，金融圈人士指出，玉山金控目前在人臉辨識、身份驗證這些與安控標準相關的風控，最有基礎工程的功底，且玉山金號稱有千人以上的「科技聯隊」，甚至很多金融同業都曾參觀過玉山金的一整棟資訊大樓，因此出任安控標準為重頭戲的數位金融產業標準小組召集金控。

另外，國泰金由於在不同生態圈應用金融科技已有一定的成熟度，因此負責金融科技擴大在不同生態圈領域應用的推動，出任「異業生態共創」小組的召集金控。據指出，主要因為國泰金控在運用CUBE卡成功結合多種不同的生態圈使用CUBE卡消費的經驗，使金管會屬意由國泰金來領軍其他金控，將運用金融科技的範圍外擴到更廣泛的生態圈。