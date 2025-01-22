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永豐金證券複委託春節服務不打烊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐金證券複委託春節服務不打烊。經濟日報製表
永豐金證券複委託春節服務不打烊。經濟日報製表

美股投資持續成長，永豐金證券宣布，春節年假期間，複委託網路交易及人工接單24小時服務不打烊；包括大戶投APP、新理財網等平台，均持續提供複委託下單；豐存股-美股年假期間亦維持正常扣款投資，讓長期投資的存股族理財投資無假期。

根據券商公會的最新統計，2024年全市場複委託表現亮麗，戶數達589萬戶，新增123萬戶，較2023新增85萬戶成長45%；成交金額7.8兆元，年成長75%；定期定額戶數成長101%，定期定股成長42%，總成交金額成長106%。永豐金證券2024年複委託零售成交金額創下75%的年增率，市占達22.5%，持續稱霸市場龍頭地位。

永豐金證券指出，在美國降息循環及總統大選題材下，國人投資海外市場迅速加溫，複委託戶數、交易量及定期投資連袂成長，海外投資吸引新血加入，海外紀律化長期投資在理財需求中顯著增溫。

永豐金證券表示，台股在22日封關，當天台股、期貨等電子平台均正常收單，接著迎來11天休市，直到2月3日台股開紅盤日恢復交易。農曆年節期間國際市場仍持續交易，永豐金證券提供複委託網路交易及人工接單24小時服務不打烊，包括大戶投APP、新理財網等平台均持續提供複委託下單，「豐存美股」照常扣款。「豐存台股」1月23日至2月3日的扣款約定，順延至2月3日合併計算扣款，若存股族想調整約定內容，請於22日下午5點前完成。

永豐金證券為券商複委託業務領頭羊，持續推動數位創新服務，掌握各交易市場動態，2024年首創美股股利再投入功能，成為為業界首家同時提供台、美雙市場股利再投入之證券商，輕鬆於「豐存股」一鍵開啟，增進複利效果穩健累積財富。此外、券商公會去年1月開放虛擬資產ETF業務，永豐金證券於2024年底領先同業，開放專業投資人交易虛擬資產ETF。

2024年降息循環開啟後，美國經濟意外強勁，降低今年降息碼數預期，永豐金證券指出，春節期間正值美股財報季，投資人新春假期可以關注在美國經濟持續強勁情況下，公司對未來展望是否仍然樂觀，留意市場波動。此外，聯準會關注的核心PCE將在1月31日公布，由於川普2.0已經開啟，上任後的行政命令或談話發布，都是市場資金流向的觀察重點。有鑑於當前美國經濟依舊強經，永豐金證券分析，出現下修可以趁機觀察抗跌標的尋找優質股，或以存股方式進行布局。指數型ETF如SPY以及QQQ都是觀察焦點。

在債券投資部份，由於美國經濟依舊好，可能推遲降息時間點，延長優質債券可布局時間，可優先留意高票面利率以及債券信評優良公司債，以面對可能的關稅貿易戰及在等待降息期間可以領取更多票息。

永豐金

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