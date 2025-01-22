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川普2.0市場添變數 彭金隆：不確定性將成常態

中央社／ 台北22日電
金管會主委彭金隆。本報資料照片
金管會主委彭金隆。本報資料照片

美國新任總統川普回歸，政策方向為資本市場增添變數。金管會主委彭金隆今天表示，未來一年全球經濟情勢波動度提高，不確定將成常態，管理資本市場上將對此給予最高注意。

股匯順風，助攻金融三業獲利暢旺，金管會今天於新春記者會報喜，2024年前11月金融三業累計稅前盈餘達新台幣1兆221.43億元，年增44.15%，不僅已超越歷年全年獲利紀錄，也是金融三業史上首見賺破兆元。

展望今年金融市場，彭金隆形容「審慎樂觀」，搭配政策啟動，金融業未來仍有很大發展空間，但不可否認，風險管理能力是因應未來不確定性的關鍵能力，金管會希望金融業持續強化風險意識及能力，並將經營成果適度回饋予員工及社會，例如替基層員工加薪、增加福利等。

金管會統計，2024年全年台股漲幅達28.47%，居亞洲第1，集中市場日均成交量達4124億元，寫新高紀錄，年增46.65%，價量齊揚繳出亮眼成績。

展望新年台股動能，彭金隆表示，金管會身為資本市場管理機關，不預測未來市場變化，但會高度關切整體市場發展。

不過他也說明，隨川普上任，未來經濟等政策都會影響市場，另美國聯準會（Fed）未來美元利率政策走向，也會牽動台灣金融市場及股匯市。

美國聯準會 金管會

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