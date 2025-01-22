彭金隆：新版保單強制執行修法可解決7成爭議 下會期優先送件
針對保單強制執行，金管會主委彭金隆今日在新春記者會上指出，這次金管會提出的新版保單強制執行修法，可解決7成以上爭議，下會期優先送件。
彭金隆說明，先前保單長年未被作為強制執行標的，不過大法庭的判決出來之後，因此人壽保單開始被大量強制執行，這也使保險局也參與協調。其中相較於第一版對於免強制執行的範圍涵蓋保險金和解約金，後來金管會考量契約對當事人應是現金價值，因此現在只針對「解約價值」作為強制執行的重點，此外，第二版則聚焦在能兼顧債權人與債務人權益。
彭金隆說明，在聚焦解約金價值是否有被強制執行的效益時，未來傷害險及健康險就不適用，因為倘若解約，就不會有解約金，這一部分免除在強制執行範圍，可解決7成以上的爭議案，因為沒有解約金問題，而是把重點放在儲蓄險或年金險。因此，相對的，第二版納入有高度現金價值的年金險納入，此外，也會考慮成本效益，因此以解約金為標準，太小的解約金就不納入。
彭金隆也指出，上述方向已向立法院財委會立委溝通，已獲得大多數委員的共識，對於保單強制執行的修法，金管會將持續列為優先法案，下個立院會期將優先送件。
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