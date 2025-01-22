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虛擬資產專法最新開放進度 彭金隆：將與央行共管穩定幣

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會今日公布虛擬資產專法最新開放進度，主委彭金隆表示將與央行共管穩定幣。記者朱漢崙/攝影
金管會今日公布虛擬資產專法最新開放進度，主委彭金隆表示將與央行共管穩定幣。記者朱漢崙/攝影

金管會今日公布虛擬資產管理最新的立法進程與內容，其中已確定納入穩定幣。而對於放寬專業投資人投資比特幣ETF（指數型股票基金），金管會主委彭金隆表示，先以半年為觀察期，再檢視開放情況，而對於VASP（虛擬通貨平台及交易業務事務）專法確定納入穩定幣。他明確指出，已與央行有共識，CDBC（數位幣）是央行管理的職權，穩定幣則由央行與金管會共管，同時穩定幣在定位上，將作為法幣和虛擬世界的介接。

證期局今日也指出，預計於2月邀請專家學者、VASP公會及相關單位代表進行公聽會討論、3月辦理法規預告，充分蒐集外界建議並調整後，於114年6月底前將專法草案陳報行政院。

目前規劃專法草案包括總則、虛擬資產服務商、VASP公會、穩定幣發行及管理、管理與監督、罰則及附則等章節，對VASP監理重點包括組織型態、資本額、人員資格條件、財務報告及客戶保護等。

彭金隆說，在虛擬資產專法完成之後，對業者要採取登記制，可視同「反洗錢」的升級版，他也認為，未來立專法之後，包括設立條件、標準、發起人、型態這些要點規範化之後，虛擬貨幣業者就會進行家數的整合（即整併），因為納管之後成本提高會推動整合，此時更會提升服務品質，也有助於該產業的正規化、常態化、規範化，未來將更能發展。

央行 金管會

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