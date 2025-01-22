金管會主委彭金隆提金融整併修法四重點 第一季完成與金控溝通

金管會主委彭金隆今日在新春記者會首度提出未來金融整併修法的四大方向，包括：1. 金控收購金控和收購獨立金融機構的門檻管理將分流；2. 提高公開收購的門檻，從現行的10%提高；3. 一段期間的雙槓比可高於125%；4. 非合意併購必須以現金為主。

對於金融整併，彭金隆指出，主要涉及金控法第37條的授權，未來確實需要調整，會再持續溝通，規畫會在年後完整出爐。

他說，未來的管理會採取分流，金控與金控整併，金控收購獨立金融機構的管理條件會有所不同，這次主要採取金控收購金控的部分，若採取非合意的方式，不論是合意或非合意，本質上是法律適用的不同，例如，合意用換股，通過各自董事會決議，股東會完成之後向金管會送件，這是法律上的合意，但他也坦言，是否真的「情感上合意」，法律上則不論。

彭金隆指出，若是非合意的公開收購，在法律上也可允許，只是這兩種方式之間，若目的相同，那麼管理程序必須一致，否則會產生監理套利，例如若公開收購的程序太簡便、不周嚴，就會監理不一致。

因此他認為，最重要是調高公開收購起始比率門檻，再者，採取公開收購要以現金為主，在他看來是最重要的兩大調整方向；而關於金控收購非金控的金融機構，則維持現行較低門檻，但此時雙方意志也很重要，因為維持市場秩序也很重要，第一季將完成向各金融機構徵詢意見。

莊琇媛也指出，金融機構在收購時，由於金融業者通常不會在帳上放太大現金，都要靠籌資，因此， DLR（雙槓比）可給予125%在收購期間的適度調整放寬。

彭金隆對比非合意併購和合意併購指出，非合意收購是要取得經營權，合意併購是成為夥伴，因此，非合意不用經過對方董事會決議，但合意則要雙方董事會同意，因此把非合意的門檻拉高，也有助於改善監理套利。彭金隆分析提高現金比例的優點指出，若125%的雙槓比放寬，開放業者在一段時間有較大空間可舉債，等一定期間之後再把比率降回來，另外也因此讓業者必須要透過股東大會尋求籌募現金的授權和決議，相信這些調整之後可以改善二種不同併購方式的監理套利，他也強調，這種調整並非減少彈性，而是更追求金融市場的穩定。