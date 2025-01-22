新安東京海上產險獲標普予評等A 長期評等展望「穩定」

國際信用評等機構美國標準普爾(S&P)於1月20日最新授予新安東京海上產險，維持「A」優良等級；同時，標普子公司中華信用評等亦發行體信用評等與財務實力評等維持為「twAA+」，長期評等展望為「穩定」，其中，資本與獲利水準評估結果自「令人滿意」等級調升至「強」等級。

中華信評分析指出，新安東京海上產險享有自我掌控程度較高的銷售通路、令人滿意的營運效率、高於水準的核保績效表現以及穩定的保費收入成長與投資報酬率，均為公司未來1至2年的穩定獲利表現提供支撐，預期未來兩年將保有充足的資本。

此外，強等級的業務風險結構反映出新安東京海上產險良好的品牌形象，儘管去年度產險業面臨403花蓮大地震、三次颱風侵襲等挑戰，新安東京海上產險單年保費收入首度超過200億元，創下歷史新高，保費收入市占排名仍續居台灣產險公司中第四大。

新安東京海上產險表示，新安東京海上產險為日本東京海上集團中具策略重要性的子公司，在母集團大中華策略中扮演重要角色且在亞太區獲利具顯著貢獻度，透過有所改善的風險管理機制、審慎的投資策略以及穩定的保留盈餘來維持財務實力。

新安東京海上產險自1999年成立以來，已邁入第26年，始終以客戶需求為導向，提供社會大眾專業商品及優質服務。未來，受惠於兩大股東日本東京海上集團的全球專業保險網絡，以及裕隆汽車集團在國內汽車市場優勢品牌基礎，期以履踐「誠信築基 心安共贏」的核心精神，持續朝向「To Be a Good Company」的願景邁進。