北富銀推出存匯貸款新春優惠 美元定存享最高5.25％優利

新年佳節臨近，為回饋客戶支持，台北富邦銀行推出豐富的新春優惠方案，包括美元定存享最高5.25%優惠利率、台幣定存享最高1.73%優惠利率，申辦房信貸符合資格除了可享優惠利率外，還能獲得手續費或代書服務費減免，助民眾輕鬆完成資金調度，掌握金蛇年理財先機。

北富銀表示，不少民眾會趁年底檢視調整投資配置，加上年終獎金入袋，可能有不少資金停留在帳戶內，若暫時沒有支出需要，或尚在觀望適合的投資標的，可善用優利定存做為資金短期停泊工具，不僅穩健安全，還能提供不錯的利息回報。目前北富銀推出「金蛇迎春 好利成雙」美元、澳幣優利定存方案，2/14前臨櫃或透過「Fubon+ 台北富邦行動銀行」APP的外幣優利入口，使用新資金或換匯資金承作定存，最高可享美元年息5.25%、澳幣年息7%的優惠利率。若為台幣資金，北富銀於1/21至2/27也有提供台幣優利定存，只要臨櫃以新資金承作50萬元以上之6個月定存，即可享有1.73%優惠年利率。

過年連假也是國人赴日旅遊旺季，北富銀特別為薪轉戶規劃專屬福利，即日起至2/27止，臨櫃提領日圓現鈔可享現鈔處理費五折優惠，有日本旅遊計畫的薪轉戶不妨把握機會。

若新春期間有資金調度需求，信貸是相當快速便利的融資工具。即日起至3/31止，線上申辦北富銀信貸，可享首期利率0.01%、手續費減免2,000元優惠，若證件齊備，最快1小時完成核貸，核貸後最快10分鐘即可完成線上簽約撥款，為需要的民眾緩解燃眉之急。

透過房貸將不動產價值轉化為可運用的資金活水，是近年頗受歡迎的融資方式。迎接新年到來，北富銀推出「非購屋房貸優惠限時專案」，若為行內理財戶、往來銀行資產總額達200萬元客戶及優質中小企業主，以名下無貸款的房屋申辦房貸，或辦理房屋增貸、轉貸，可享最低2.55%起優惠利率，並提供最長30年貸款期限，還款更輕鬆。此外，如果申貸金額達到雙北地區2,000萬元、其他地區1,600萬元，並於6/30前完成進件，可加碼獲得免代書服務費優惠，若透過北富銀線上申貸平台完成申請，再享減免1,000元優惠，協助客戶掌握新年理財黃金時機。

北富銀提醒投資人，因應春節九天連假，部分投資商品交易日期會進行調整。在基金方面，自1/24中午12時起將暫停申購贖回交易，其中國內貨幣市場型基金僅受理至上午十時(含)止，定期定額基金指定扣款日期也會因應假期順延至2/3；海外債券在1/23、24兩日會暫停申購贖回交易，其他日期不受影響，自營債交易及通知事項會延至2/3開工後進行，結構型商品則是在1/25至2/2期間暫停申購贖回交易。另春節期間除個別市場休市日無交易外，客戶仍可透過北富銀網路銀行、行動銀行、電話客服進行ETF及股票交易，詳細異動內容可諮詢理專或電話客服，確保各項理財規劃在連假期間仍能穩步進行，奠定新年度財富增值基礎。