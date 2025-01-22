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創櫃板Plus新制宣導會 圓滿落幕獲熱烈回響

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

為響應政府「中小微企業多元振興發展計畫」政策目標，強化扶植創新、新創、青年創業等創業團隊進入創櫃板櫃買中心（Taipei Exchange）創櫃板Plus新制已於1月9日公告施行，並於1月21日舉辦「創櫃板Plus新制宣導會」，本次活動邀請創投公會理事長邱德成及工業總會秘書長呂正華蒞臨指導，並安排曾為創櫃板公司的樺緯物聯總經理陳信宇分享成功進入資本市場經驗，以及就創櫃板Plus新制重點及常見問答進行說明，吸引眾多新創公司代表與會，現場互動踴躍，場面相當熱絡。

櫃買中心簡立忠董事長表示，櫃買中心在過去30年持續努力下，已成功協助超過2,500家公司進入資本市場，也獲得世界銀行譽為扶植中小企業最有經驗的交易所，而「創櫃板」係為扶植中小微創新企業而設立，致力於提供企業成長所需資源。plus版透過「強化誘因」、「簡化程序」、「分級輔導」及「加強推廣」四大方向，藉由調整申請輔導至正式登錄創櫃板後之各階段機制，增加申請誘因及案件來源，除新增多項友善的優化措施外，未來更規劃辦理「創櫃菁英選拔會」，藉由選拔會活動互動及業務瞭解，提升創櫃板公司與櫃買家族暨上市櫃公司CVC（Corporate Venture Capital）投資或業務媒合機會，因此，特別就plus版新制相關規章及申請實務進行說明交流，希望能幫助新創公司瞭解創櫃板服務內容及相關制度內容。

本次宣導會播放的plus版新制宣導影音資訊，已置於櫃買中心網站提供點閱觀看，歡迎至櫃買中心官網點選「創櫃助攻X邁向成功」輪播圖片，或至創櫃板專區查詢創櫃板簡介等主題資訊，櫃買中心將持續提供最新資訊供公司參考。

創櫃板 櫃買中心 資本市場

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