台馬海纜又斷裂…盤點最近兩次斷裂原因 與漁船沒有太大關係

台馬海纜今日凌晨5時多再次出現障礙，這已經是一個月內第二次通告障礙。事實上，這兩次的台馬海纜斷線，與漁船沒有太大關係。數發部次長闕河鳴今日上午表示，這兩條海纜都是自然裂化，已經排上海纜修復船，預計2月份會完成修復。

數發部今天早上11時臨時舉行「台馬海纜全斷 數發部緊急處置說明」，數發部長黃彥男指出，台灣對外通訊都是靠海纜，這個通訊架構非常重要，數發部現在也在布建低軌衛星，希望不管發生天災或者人為破壞時，都能維持台灣的通訊品質。

台灣四面環海，要對外聯絡，無論是打國際電話，還是上網，都必須要靠海纜聯外通訊。早年海纜技術發展有限，鋪設的時候，大多只能鋪設在海床上，只要漁船一經過，就容易勾斷海纜，直到這幾年海纜技術不斷推陳出新，海纜才逐步埋到海床下，避免遭到漁船有意無意勾斷。

早在2023年台馬海纜就曾經斷線，當時，因為中國大陸船隻經過勾斷海纜，導致馬祖完全無法對外通訊。而中華電信也花了將近一年的時間，積極擴充微波通訊，2023年3月、5月、10月陸續將微波頻寬擴展至3.8Gbps、4.4Gbps、6.6Gbps，而到2023年底，台馬之間的微波已經順利擴容到10.6Gbps，可以滿足馬祖前線居民的需求容量。

經過一年的持續布建，根據數發部今日對外公布的資料，中華電信現在提供的微波頻寬已經達12.6Gbps，這個容量高於馬祖地區平日流量高峰9.5Gbps。在海纜斷網的此刻，會將微波容量優先提供給關鍵基礎設施，包含政府、銀行、醫院等關鍵基礎設施通訊服務，以確保民生相關服務不間斷，同時，春節期間當地民眾仍可透過ATM提款，信用卡及網路線上交易不中斷。

除了微波通訊之外，隨著低軌衛星逐步開通，數發部表示，目前在馬祖也已經準備低軌衛星，如果春節期間返鄉民眾多，容量不敷使用時，還會有8個低軌衛星跟1個中軌衛星，來提供相關網路備援。

盤點這兩次海纜斷網，闕河鳴指出，要判斷一條海纜自然裂化，還是意外斷網，可以從海纜斷裂的方式來判斷。一般來說，海纜內部有五芯，如果是一芯、一芯斷裂，那就是自然裂化，如果是一次五芯全斷，那就有可能是船隻經過勾斷。而冬季通常是自然裂化比較常發生的時期，而因為系統都有監控，也因此，可以預先排海纜修復船的期程，請海纜修復船來做相關復原。

中華電信今日出席數發部記者會時也指出，冬天因為東北季風的關係，海流會對海纜帶來影響，目前新式海纜本身都有深埋、做防護，中華電信也都持續在進行系統監測。除了看傳輸品質之外，如果有船隻靠近，也會有AIS自動識別系統，通知船隻不要在那邊下錨，就算船隻沒有開啟AIS系統，中華電信也會在發現船隻靠近時，通知海巡，請海巡勸離船隻。