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icash Pay 掃碼 TWQR 66%大放送 過年免費轉帳發數位紅包

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

迎接農曆春節到來，民眾紛紛著手準備採買新年賀禮或是年貨，愛金卡公司旗下icash Pay為回饋用戶限時1周推出「TWQR掃碼迎財運，icash Pay新春紅包加碼66%」活動，讓用戶於春節期間可全台走透透，造訪超過30萬家標示TWQR的店家，使用icash Pay消費直接回饋66%OPENPOINT，最高回饋88點，且為解決排隊換新鈔的痛點，icash Pay提供用戶間免費轉帳服務，有效節省換新鈔、發紅包的時間，成為遠端送數位紅包的便利選擇。

icash Pay掃碼TWQR回饋活動，春節期間升級大放送，加碼回饋66%，每戶上限調整至88點，自1月27日至2月2日，限時1周推出「TWQR掃碼迎財運，icash Pay新春紅包加碼66%」活動，活動期間民眾可以在全台標示TWQR店家使用icash Pay掃描QR Code付款，即享有66%OPENPOINT點數回饋，每戶最高回饋上限88點，活動總上限40萬點，此活動限定以icash Pay帳戶進行付款、連結指定銀行帳戶付款。

優惠不僅於此，1月27日至1月28日，限時2天，上博客來購物使用icash Pay單筆消費滿1,500元即贈100點OPENPOINT回饋（每戶回饋上限500點），攜手台北富邦、台新銀行、兆豐銀行及元大銀行等六大銀行加碼再回饋，6月30前icash Pay綁定指定銀行信用卡或帳戶於博客來、康是美網購、全國電子及STUDIO A等10大網購/3C通路，單筆消費滿3,900元加贈250點OPENPOINT點數回饋（每戶每月限贈1次，各銀行分別計算）。此外，尚未成為icash Pay用戶於3月31日前註冊成為icash Pay新戶，首筆不限金額消費再加碼送50點，還可同享博客來站上黃金月活動。

OPENPOINT 消費 紅包

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