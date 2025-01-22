春節大額提款留意搶劫 內政部祭「護鈔行動」免費申請
農曆春節將至，民眾對現金的需求大幅增加，資金流動頻繁。為保障民眾財產安全，內政部宣布啟動全國護鈔專案，並指示各地警察機關與金融機構緊密合作，在補鈔時派遣警力加強巡邏與警戒，以防範竊盜及搶奪案件發生。
同時，內政部提供免費護鈔服務，民眾如需進行大額現金存款或提款，可向所在地警察機關或金融機構提出申請，以確保交易安全無虞。
內政部提醒，春節期間提領現金時應提高警覺，注意周邊是否有可疑人物，避免遭遇尾隨或搶奪情況。民眾在提款後應儘量避免攜帶大量現金進出人潮聚集地，並妥善保管個人財物，降低被竊風險。內政部強調，防範宵小伺機作案，需靠警方與民眾的共同努力，務必時刻保持警惕，避免血汗錢遭竊。
此外，各直轄市及縣(市)政府警察局已協調轄內金融機構，定期進行防搶演練與員工自衛訓練，提升突發狀況下的應變能力。內政部也呼籲民眾多加配合警方的相關安全措施，共同營造安全無虞的金融交易環境，讓大家能安心領錢，快樂過好年。
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