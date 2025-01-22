土銀布里斯本分行開業 海外拓展至9據點

看好新南向商機，土地銀行總經理張志堅2024年12月23日帶領團隊至澳洲布里斯本視察新分行籌設情形，於22日順利開業，推升土地銀行海外據點至九個。

依照經濟部國貿署資料，澳洲為我國前十大貿易夥伴，澳洲出口肉類、農產品至台灣；台灣則出口高科技產品至澳洲，形成雙邊互補互惠的經貿關係，另台澳雙邊投資金額皆為新台幣上千億元規模，顯見彼此經濟往來相當熱絡。

因應市場需求與商機，土地銀行前向澳洲金融管理署申請設立布里斯本分行，展現開拓國際市場的決心，為深化臺澳長期合作關係奠定基礎。

土地銀行指出，布里斯本分行成立後初期業務將聚焦於法人放款、存款及外匯服務，且同步發展貿易融資等多元金融服務。客戶對象除了台商及華人企業外，亦將拓展至澳洲本地企業及駐澳跨國公司。

未來土地銀行布里斯本分行將成為促進台澳經濟與貿易交流的重要橋樑，並為當地企業、外資企業及華人社群提供多元化的金融解決方案，支持客戶在澳洲的業務成長與發展。

土地銀行在國內擁有148家分行，海外設有九個據點，包含洛杉磯、香港、新加坡、上海、紐約、天津、武漢、布里斯本分行與吉隆坡辦事處，目前正規劃申設東京分行，藉此擴大海外金融版圖，進一步強化土地銀行在國際市場之獲利動能。