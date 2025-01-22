遠傳結盟虛擬貨幣平台MaiCoin 申辦指定方案抽價值450萬元比特幣

虛擬貨幣理財話題夯，遠傳電信宣布與台灣交易量最大的虛擬貨幣平台「MaiCoin」攜手合作，為用戶帶來全新的理財體驗。遠傳去年宣布策略投資「MaiCoin」，為電信服務與虛擬貨幣的跨領域合作揭開序幕，現在更進一步結盟，聯手推出「遠傳抽比特幣迎新春」活動，即日起至2月28日，只要透過「遠傳心生活」App申請註冊MaiCoin帳戶，並完成驗證；或透過遠傳網路門市申辦5G指定專案，就有機會獲得新春大紅包，將送出總計價值約新台幣450萬元的比特幣大禮。

遠傳電信總經理井琪表示，遠傳致力推出豐富的數位創新服務，透過「遠傳心生活」App整合食衣住行、娛樂與理財服務，一站式滿足用戶的多元需求，近期更榮獲IDC未來企業大獎「全方位體驗創新獎」，為亞太區唯一獲獎電信業者。

看好26歲以下、被稱為「數位原住民」的「Z世代」年輕族群在虛擬貨幣投資市場的潛力，活動期間至遠傳心生活APP，前5,000名即可以領取MaiCoin新戶專屬兌換碼，可兌換新台幣200元等值比特幣；同時，透過遠傳心生活APP指定連結，至MaiCoin數位資產買賣平台完成註冊並通過驗證、完成兌換上述新戶禮後，還有機會抽中等值新台幣10,000元比特幣，共送出200名。此外，透過遠傳網路門市申辦、攜碼、續約5G指定方案，將獲得價值新台幣15,000元的比特幣，限量100名，為自己多賺1包新年紅包大禮。