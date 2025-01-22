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遠傳結盟虛擬貨幣平台MaiCoin 申辦指定方案抽價值450萬元比特幣

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
遠傳與MaiCoin歡慶結盟，聯手送出總值約新台幣450萬元的比特幣大禮。圖／遠傳電信提供
遠傳與MaiCoin歡慶結盟，聯手送出總值約新台幣450萬元的比特幣大禮。圖／遠傳電信提供

虛擬貨幣理財話題夯，遠傳電信宣布與台灣交易量最大的虛擬貨幣平台「MaiCoin」攜手合作，為用戶帶來全新的理財體驗。遠傳去年宣布策略投資「MaiCoin」，為電信服務與虛擬貨幣的跨領域合作揭開序幕，現在更進一步結盟，聯手推出「遠傳抽比特幣迎新春」活動，即日起至2月28日，只要透過「遠傳心生活」App申請註冊MaiCoin帳戶，並完成驗證；或透過遠傳網路門市申辦5G指定專案，就有機會獲得新春大紅包，將送出總計價值約新台幣450萬元的比特幣大禮。

遠傳電信總經理井琪表示，遠傳致力推出豐富的數位創新服務，透過「遠傳心生活」App整合食衣住行、娛樂與理財服務，一站式滿足用戶的多元需求，近期更榮獲IDC未來企業大獎「全方位體驗創新獎」，為亞太區唯一獲獎電信業者。

看好26歲以下、被稱為「數位原住民」的「Z世代」年輕族群在虛擬貨幣投資市場的潛力，活動期間至遠傳心生活APP，前5,000名即可以領取MaiCoin新戶專屬兌換碼，可兌換新台幣200元等值比特幣；同時，透過遠傳心生活APP指定連結，至MaiCoin數位資產買賣平台完成註冊並通過驗證、完成兌換上述新戶禮後，還有機會抽中等值新台幣10,000元比特幣，共送出200名。此外，透過遠傳網路門市申辦、攜碼、續約5G指定方案，將獲得價值新台幣15,000元的比特幣，限量100名，為自己多賺1包新年紅包大禮。

遠傳與MaiCoin未來也規畫結合雙方技術優勢，推出更多創新應用。包含針對年輕用戶市場，提供遠傳幣會員點數兌換虛擬貨幣、虛擬貨幣支付等，將區塊鏈技術融入日常生活，帶動普及發展；同時遠傳運用大數據、人工智慧、物聯網「大人物」的資通訊優勢，及嚴謹的電信用戶身分認證及隱私保護，也可協助強化用戶身分驗證，提升虛擬貨幣交易安全性，並應用區塊鏈技術協助提升數據傳輸安全性，確保合規同時，也保護用戶資產。

遠傳與MaiCoin集團合作啟動大合照。（左起）遠傳品牌管理暨整合性消費產品處副總經理陳萍坽、遠傳消費策略暨數位服務事業群代理資深副總黃紹麟、遠傳總經理井琪、MaiCoin集團執行長劉世偉、MaiCoin集團技術長林祐德、MaiCoin集團營運長陳明惠。圖／遠傳電信提供
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遠傳總經理井琪（左）與MaiCoin集團創辦人劉世偉（右）宣布「遠傳抽比特幣迎新春」活動正式開跑。圖／遠傳電信提供
遠傳總經理井琪（左）與MaiCoin集團創辦人劉世偉（右）宣布「遠傳抽比特幣迎新春」活動正式開跑。圖／遠傳電信提供

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