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攻新南向商機 土銀插旗澳洲布里斯本 今日開業

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
土地銀行總經理張志堅（前排左3）率領副總經理邱天生（前排左1）、副總經理陳昭輔（前排右2）、總稽核程佩瑜（前排右1）及高階主管視察澳洲布里斯本分行。土銀／提供
土地銀行總經理張志堅（前排左3）率領副總經理邱天生（前排左1）、副總經理陳昭輔（前排右2）、總稽核程佩瑜（前排右1）及高階主管視察澳洲布里斯本分行。土銀／提供

為搶攻新南向商機，土地銀行（5857）總經理張志堅去年12月23日帶領團隊至澳洲布里斯本視察新分行籌設情形，於今日順利開業，推升土地銀行海外據點至9個。

依照經濟部國貿署資料，澳洲為我國前十大貿易夥伴，澳洲出口肉類、農產品至台灣，我國則出口高科技產品至澳洲，形成雙邊互補互惠的經貿關係，另台澳雙邊投資金額皆為上千億元規模，顯見台澳的經濟往來相當熱絡。因應市場需求與商機，土地銀行前向澳洲金融管理署申請設立布里斯本分行，展現開拓國際市場的決心，為深化台澳長期合作關係奠定基礎。

土地銀行指出，布里斯本分行成立後初期業務將聚焦於法人放款、存款及外匯服務，且同步發展貿易融資等多元金融服務。客戶對象除了台商及華人企業外，亦將拓展至澳洲本地企業及駐澳跨國公司。未來，土地銀行布里斯本分行將成為促進台澳經濟與貿易交流的重要橋樑，並為當地企業、外資企業及華人社群提供多元化的金融解決方案，支持客戶在澳洲的業務成長與發展。

土地銀行在國內擁有148家分行，海外設有9個據點，包含洛杉磯、香港、新加坡、上海、紐約、天津、武漢、布里斯本分行與吉隆坡辦事處，刻正規劃申設東京分行，藉此擴大海外金融版圖，進一步強化土地銀行在國際市場之獲利動能。

土地銀行 澳洲

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