國泰金控設科技長 姚旭杰出任

國泰金控（2882）昨（21）日公告新設科技長，由國泰金資深副總經理姚旭杰出任；國泰金旗下國泰世華銀行也新設數位長、數據長職務，分別由副總經理陳冠學及副總經理梁明喬擔任。國泰金昨天也同步公告國泰世華營運長異動，由資深副總經理張經理接任。

國泰金新任科技長姚旭杰為美國麻省理工學院工商管理碩士學位高材生，同時也是國泰金「數位暨數據發展中心（簡稱數數發）」的最高主管，2016年起協助國泰金進行數位轉型，透過數位、數據、技術創建金融科技與數位基礎。 在加入國泰金前，曾於多家新創事業如Migo、CreditOne、ExpertHub擔任高階主管職務。

國泰金指出，為持續推動數位轉型與技術創新，進一步深化內部整合、強化外部業界影響力，國泰金控特別新設科技長（CTO）、國泰世華銀行新設數位長（CDO）與數據長（CDAO）職位，分別由姚旭杰、陳冠學及梁明喬擔任，期能擴大並鞏固國泰於金融科技領域上的技術領先，並在技術與業務的深度融合中發揮關鍵作用，為集團未來的長遠發展奠定更堅實基礎。