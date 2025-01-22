董瑞斌：兆豐金股利盡量多發

兆豐金控（2886）董事長董瑞斌昨（21）日指出，兆豐金控今年分派去年盈餘配發股利，考量未分配盈餘稅的問題，希望可以盡量多發，至於是否仍會搭配股票股利，董瑞斌則表示尚未確定，股利配發要經董事會決議。法人預估兆豐金今年可望配發每股1.8元以上，其中現金股息預估每股1.5元，以昨天收盤價估算現金股息殖利率約3.85%。

董瑞斌昨天率兆豐銀與其他八家公股行庫，與多家科技業者共組「金融與科技反詐騙大聯盟」，董瑞斌主持聯盟發布會，在會後受訪針對股利配發率是否維持過往約七、八成水準，表示有能力希望盡量多發，因為未分配盈餘有課稅成本，但整體股利配發以及現金搭股票與否，還要待董事會討論才能定案，目前不方便多談。

兆豐金2024年分派2023年盈餘時，決議每股配發1.8元股利，創新高，其中現金股息每股1.5元，股票股利0.3元，股利配發率約76%，以當時兆豐金股價估算，現金股息殖利率約3.75%。

由於兆豐金帳上還有高達400多億元的未分配盈餘，因此配發實力雄厚。