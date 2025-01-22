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富邦併日盛投信 金管會准了

經濟日報／ 記者王奐敏廖珮君楊筱筠／台北報導

金管會昨（21）日宣布核准富邦投信以18.03億元的現金對價，合併日盛投信，合併後公私募基金資產管理規模市占，從6.22%增加到6.83%，增加了0.61個百分點，市占排名仍維持第五大。

證期局副局長黃厚銘說，依照富邦投信合併後的營業計劃書，新存續公司是富邦投信董事長黃昭堂、總經理林欣怡，日盛投信97位員工全數留任並保障三年。據了解，雙方合併基準日將落在今年。

富邦投信董事長黃昭棠指出，此次合併，從產品面來看，富邦投信與日盛投信在產品線上具互補性，富邦投信長期積極耕耘ETF產品線，提供投資大眾多元性投資解決方案，並積極發展新種創新商品如主動式ETF、多重資產ETF，及未來基金架構的不動產投資信託業務（REITs）。

日盛投信則在主動式及貨幣市場基金上有亮眼的表現，預期合併後，結合主被動投資人才將成為公司發展資產管理雙引擎，強化富邦投信市場競爭力。

ETF 富邦投信

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