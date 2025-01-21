壽險業外幣保單對新約保費貢獻度 探6年同期新低
金管會今天公布，2024年前11月整體壽險業外幣保單新契約保費折合約新台幣2804.58億元，年增15%，但占整體新契約保費收入貢獻比僅37.93%，續探近6年同期新低。
金管會統計，2024年前11月整體壽險業外幣保單新契約保費折合約新台幣2804.58億元，年增15%，其中外幣傳統型保單新契約保費折合約新台幣2379.52億元，年增29%，外幣投資型保單新契約保費折合約新台幣425.06億元，年減29%。
因新台幣保單成長力道相對強勁，外幣保單占壽險業整體新契約保費貢獻度相對下滑，金管會揭露，2024年前11月外幣保單對整體新契約保費貢獻度為37.93%，續探6年同期新低。
外幣保單以美元保單為最大宗，金管會資料顯示，2024年前11月美元保單新契約保費達85.07億美元，年增14%，但美元投資型及傳統型保單買氣呈現兩樣情，美元投資型保單新契約保費達11.9億美元，年減24%，美元傳統型保單新契約保費達73.17億美元，年增24%。
金管會保險局主秘古坤榮分析，2024年上半年市場預期美國聯準會（Fed）將於下半年開始降息，市場資金流向美債，美元投資型保單買氣因此下滑。
另一方面，古坤榮指出，考量市場對美國有降息預期，壽險業者伺機推出美元利變型保單搶市，並拉高美元利變型保單宣告利率，促動美元傳統型保單買氣。
金管會今天同步公布，2024年全年壽險業外溢保單新契約件數近119.6萬件，年增6%，初年度保費逾277.48億元，年增34%；實物給付保單新契約件數為26.11萬件，年減7%，初年度保費逾17.36億元，年減52%。
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