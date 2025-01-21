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宣告利率破4%！美元傳統保單熱賣 撐起外幣保單一片天

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
資金重回美元傳統型保單。示意圖／聯合報系資料照
資金重回美元傳統型保單。示意圖／聯合報系資料照

美國啟動降息、業者推高美元保單宣告利率破4%搶市、年底業務員競賽等三大利多，讓資金重回美元傳統型保單，推升2024年前11月美元保單新契約保費收入攀升到85.07億美元、年增14%是去年次高，也撐起了外幣保單一片天。

據金管會統計，2024年11月美元傳統型保單新契約保費收入11.19億美元、月增72%，更是32個月來最佳戰績，累計前11月新契約保費收入73.17億美元，占整體美元保單86%，等於保戶每100美元保單中，就有86元都是買傳統型。

保險局主秘古坤榮說，美元傳統型保單轉熱有兩大主因，一、美國9月展開降息循環，業者預期資金將回流美元利變型保單，因此推出新商品搶占市場，增加民眾購買意願，二、多家業者調升美元利變保單宣告利率，也使保單銷售熱度增溫。

業者說，11~12月是壽險業務員傳統競賽月，估2024年全年美元利變保單熱度將續增，可望帶動美元保單買氣，進一步穩住外幣保單。據金管會統計，2024年前11月整體外幣保單折算台幣是2804.6億元，全年力拚3,000億元。

展望2025年，壽險業更續拉高美元宣告利率，如南山人壽1月調升60張美元保單，最高宣告利率攀升到4.2%是市場最高，凱基人壽1月也拉高48張美元保單宣告利率，最高也到4.18%。

壽險業者說，2025年美國「降息」仍屬進行式，資金有望重回保單，加上逾4%的美元高宣告利率不墜，可撐住2025年外幣保單熱度。

金管會公布2024年11月外幣保單業績狀況。外幣保單包括美元、澳幣和人民幣，又以美元保單占比逾八成為大宗，換言之，美國利率、匯率及壽險業宣告利率、責準金利率等因素，最易牽動整體外幣保單買氣。

若將這三種幣別，換算成新台幣計價，累計2024年前11月整體外幣保單新契約保費收入2,804.6億元台幣，年增15%，其中傳統型新契約保費收入2,379.5億元、年增29%，投資型卻反向年減29%降到425.1億元。

古坤榮說，外幣傳統型保費收入年增近三成，是因美元傳統型保單年增24%；外幣投資型反向年減三年，也是因美元投資型保單年減24%所致。

去年11月美元投資型保單1.19億美元，月減0.15%，累計前11月僅賣11.9億美元，年減24%，古坤榮說，川普2.0重燃通膨疑慮，推升美債殖利率、美債價格走低，資金提前轉進美債，使美元投資型保單買氣疲弱。

保單 壽險業

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