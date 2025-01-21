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小資族投資新選擇！金管會放行債券團購 最快第2季底前上線

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

台灣首家債券團購平台，最快第2季底前問世，讓小資族可以跟團、買到蘋果（Apple）公司債。金管會21日宣布，將修法核發僅限承作「自營」券商的有限執照，「湊伙投資」可申請以證券商自營業務模式，讓債券團購平台正式步入商轉。

湊伙投資的債券團購平台是在2021年做金融科技創新實驗（稱監理沙盒），當初在實驗階段是採「經紀」模式，先集結所有投資人的錢，足額後再由湊伙向海內外券商詢價，再替投資人下單。

未來落地商轉後，則改採「自營」模式，由湊伙先去買進整張海外債，例如買一張十萬美元債券並交付銀行信託，之後切割成「碎債」（如十萬個單位），再放在湊伙投資網站供投資人買賣。湊伙可能會與銀行合作做交割扣款帳戶。

目前投資海外債最低要十萬美元起跳，准許「團購」買海外債券後，對一般投資人來說，以低門檻（如100元台幣）就能買海外債，讓小資族資產配置、理財規劃有更多選擇，滿足全球布局的需求。

對券商來說，新增可經營自行買賣特定外國債券，及核發僅限經營「自營」的限制性執照，可擴大券商業務範圍，券商與投資人同享利多。

為力挺新創及達普惠金融，金管會預告修正「證券商設置標準」、「證券商管理規則」及「證券商負責人與業務人員管理規則」等三項金融法規，預計第2季底前完成預告並接受業者申請，法規有三大修正重點。

一、准許證券自營商可自行買賣並提供一般投資人不足額的特定外國債券。這「特定」是S&P國家主權評等是A、債券主權評等需A-以上。

二、既有證券自營商（指全照）可申請增加新種營業項目；若是僅經營「自營」業務者則核發有限執照，資本額僅需1億元，其內控和相關人員管理都授權櫃買中心訂定，豁免既有規定。

三、也因該證券自營商僅買賣外國債券，因此放寬券商持有外國債券部位的總額，從目前限券商淨值30%，放寬到券商淨值50%，例如1億元淨值就可持有5,000萬元海外債部位。

湊伙投資一旦落地商轉，將是監理沙盒落地的第五個案子。前四個落地商轉包括國壽和易遊網合作旅平險，好好證券共同基金、統振移工匯款、阿爾發投顧與永豐金機器人理財。

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