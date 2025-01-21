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王道銀董座駱怡君兼任美子公司 IBT Holdings Corp. 董座

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

王道銀行（2897）今天公告，美國子公司IBT Holdings Corp.董事長異動，原任董事長孔慶凱退休，改由王道銀董事長駱怡君兼任，另外，IBT Holdings Corp.也選任新董事，由王道銀總經理李芳遠當選董事，補孔慶凱董事遺缺。

王道銀行指出，IBT Holdings Corp.為王道銀旗下美國華信銀行的控股公司，駱怡君原本是擔任IBT Holdings Corp.的副董事長，在孔慶凱退休後，今天選任駱怡君為IBT Holdings Corp.的新董事長。另外兩位董事分別為新任的李芳遠，以及現任IBT Holdings Corp.總經理謝孟佼。

美國 董事長 駱怡君

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