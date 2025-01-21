富邦投信合併日盛投信 獲金管會核准

富邦投信21日宣布獲金管會核准合併日盛投信，富邦投信表示，雙方合併後將有助於富邦投信擴大投資操作人才庫、優化資本運作效率，並強化業務銷售動能，提升整體規模經濟，提供雙方客戶更優質多元的產品與服務。

富邦投信董事長黃昭棠指出，此次合併，從產品面來看，富邦投信與日盛投信在產品線上具互補性，富邦投信長期積極耕耘ETF產品線，提供投資大眾多元性投資解決方案，並積極發展新種創新商品如主動式ETF、多重資產ETF，及未來基金架構的不動產投資信託業務（REITs）；日盛投信則在主動式及貨幣市場基金上有亮眼的表現，預期合併後，結合主被動投資人才將成為公司發展資產管理雙引擎，強化富邦投信市場競爭力。從通路面來看，在長期積極耕耘ETF下，除了與各大券商通路緊密合作外，借重日盛投信在多家銀行通路的長年經營，服務觸角更擴大，進而帶動資產規模持續成長。

黃昭棠進一步表示，在合併基準日前，將致力於雙方系統妥善接軌相關事宜，且不損及富邦投信及日盛投信所有受益人的權益，積極看待合併效益，相信未來在合併後，可發揮投信產業合併的價值與綜效，並持續朝向「成為亞洲一流資產管理公司」的企業願景邁進。