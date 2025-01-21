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星展陳昱嘉：黃金看2,835美元 關注日本1月升息可能性

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉指出，川普就任美國總統後，看美股今年仍可雙位數成長，債優於股。照片／星展銀提供
星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉指出，川普就任美國總統後，看美股今年仍可雙位數成長，債優於股。照片／星展銀提供

星展銀行（5875）（台灣）21日舉辦2025年第1季投資展望記者會，星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉指出，川普就任美國總統後，看美股今年仍可雙位數成長，債優於股，喊話擁抱手中出現虧損的債券投資人不要放棄，更押寶今年投資等級債表現，預料美國經濟軟著陸，不認為會衰退，看未來12個月黃金看每盎司2,835美元。

對於日本央行1月升息的可能性提高，陳昱嘉指出，目前日本民間體感通膨的確明顯增加，原本集團內部預料3月升息機率高，但目前的確要關注1月升息可能性。

陳昱嘉指出，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）於12月鷹派降息，並表達對勞動市場及經濟成長的信心；美國聯準會亦如市場預期降息25個基點（一碼），將聯邦基金利率上限降至4.5%，同時指出未來利率政策將視通膨而定。考量美國就業市場強勁且國內消費穩健，星展集團認為美國經濟將朝軟著陸方向前進，並預期美國聯準會將進一步降息。全球其它主要央行部分，則認為歐洲在需求疲軟環境下將進一步降息；日本央行儘管受政治變化影響導致升息延遲，但整體升息步調不變；大陸央行部分，則還有降息空間，且可望推出提振國內消費的刺激措施。

陳昱嘉指出，外匯市場方面，川普2.0政策的落實與美國經濟表現較其他主要市場佳，將支撐美元指數表現，2025年上半年美元表現仍將維持強勁。此外，歐元區政治局勢不穩定與相對鴿派的貨幣政策前景，仍將壓抑歐元表現。受到川普關稅政策影響，人民幣亦可能受到壓抑。

股市部分，陳昱嘉指出，受到企業獲利良好及國內消費強勁支撐，星展集團持續看好美股，同時認為東協（ASEAN）可望繼續受惠於降息和「中國大陸+1」戰略。類股選擇端，考量人工智慧相關資本支出持續成長，科技類股長期仍有潛力。

債券市場部分，陳昱嘉指出，在貨幣寬鬆步調放緩和利差收窄環境下，看好風險報酬結構較佳、存續期間介於2至3年和7至10年，評級為A/BBB的投資等級公司債。

陳昱嘉指出，股債之外，星展集團建議將黃金和避險基金納入投資組合，以應對市場波動、分散風險。儘管近期金價呈現盤整，但受貿易戰局勢可能再度升級和去美元化議題影響，黃金長期仍有支撐，星展因此維持黃金未來12個月每盎司2,835美元的目標價不變。

日本央行 美國經濟

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