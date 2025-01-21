新春刷中國信託 LINE Pay卡 指定通路最高享16%回饋

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）於2016年推出LINE Pay卡至今深受市場支持，總發卡數已突破645萬張，為台灣累積發卡數最多的聯名卡。為回饋廣大LINE Pay卡友，今年回饋再升級，推出全新六大優惠，涵蓋日常餐飲、線上購物、美妝時尚、休閒運動、寵物用品及國內外交通旅遊，於指定通路使用LINE Pay卡消費最高可享LINE POINTS 16%點數回饋，民眾喜愛造訪的日本、韓國、泰國及新加坡的實體商店消費，最高享LINE POINTS 5%點數回饋，提供卡友更多元回饋。

中國信託銀行表示，即日起推出LINE Pay卡六大優惠與超過100家知名品牌合作，例如美食愛好者可於foodpanda享滿額贈、Uber Eats享5%點數回饋，壽司郎及摩斯漢堡享最高10%點數回饋；喜愛線上購物的LINE Pay卡友於蝦皮購物、PChome、Pinkoi，享最高10%點數回饋；美妝時尚達人則可享屈臣氏、雅詩蘭黛、資生堂及寶拉珍選等品牌最高8%點數回饋。

此外，重視休閒運動的卡友，於IKEA、KKBOX及Under Armour等指定品牌，享最高8%點數回饋；寵愛毛小孩的民眾若於汪喵星球、mao & kou及超凝小姐等指定商店使用LINE Pay卡消費，享滿額最高5%點數回饋；旅遊玩家於KKday、Klook及Hotels.com等指定商店消費，最高享LINE POINTS 16%點數回饋。

值得一提的是，今年3月31日前，於日本、韓國、泰國及新加坡實體商店消費，中信銀行加碼最高5%點數回饋，韓國指定商店綁定LINE Pay行動支付，最高享LINE POINTS 30%點數回饋。

歡慶農曆春節，中信銀行LINE Pay卡特別推出「蛇麼都能抽─迎新春抽福袋」抽獎活動，自今年1月24日起至2月28日止刷LINE Pay卡，每筆交易可獲得一次抽獎機會，LINE POINTS、Beats熊大造型耳機、莎莉電烤箱及LINE FRIENDS獨家授權商品等超過一萬個豐富獎項等你拿。

自今年1月22日起至3月31日止，新申辦LINE Pay信用卡，核卡30天內累積消費達新臺幣888元享超值好禮雙重送，第一重送出即享券300元；第二重加碼享熊大兔兔野趣折疊椅、絕配小拖車或LINE POINTS 300點三選一，三月底前消費滿新臺幣20萬元並登錄活動，則獲贈韓國空運來臺的熊大兔兔造型檯燈，活動限量550名，送完為止，詳情請上中信銀行官方網站www.ctbcbank.com查詢。