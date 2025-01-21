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金管會宣布同意玉山商業銀行申設印度孟買分行

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會宣布同意玉山商業銀行申設印度孟買分行。圖／玉山金控提供
金管會宣布同意玉山商業銀行申設印度孟買分行。圖／玉山金控提供

繼周一核准中信銀在印度金融特區設點之後，金管會今日再核准玉山申設孟買分行，連兩天分別核准一家國銀的印度據點申設，印度在新南向金融的重要性可見一斑，金融圈人士也認為，中美之爭使印度在亞太戰略地位提高，台灣與印度之間的往來勢將強化。

金管會轉述，玉山銀行考量印度為全球第五大經濟體、人口數世界第一，政治與經濟穩定，內需市場龐大，且因應全球供應鏈遷移趨勢，台商逐步布局印度，因此，規劃於印度設立孟買分行，擴大該行國際金融服務，並作為東南亞據點的延伸，完整亞洲布局。

截至113年12月底止，玉山銀行已設有柬埔寨及大陸地區2家子行，洛杉磯、香港、新加坡、同奈、雪梨、布里斯本、仰光、東京、福岡等9家分行，及河內、胡志明市、曼谷、吉隆坡等4家代表人辦事處。

金管會表示，目前本國銀行於印度已設有分支機構者，計有中國信託商業銀行設有2家分行、台銀、兆豐各設有1家代表人辦事處。倘若玉山及中信銀的據點再雙雙獲印度央行核准，那麼國銀在印度據點將增至6家，分行將增為4家。

中信銀 玉山銀行

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