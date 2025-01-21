國泰金新設科技長 由美國麻省理工學院高材生的「他」出任

國泰金（2882）21日公告，新設科技長一職，由國泰金控資深副總經理姚旭杰出任；此外，國泰金控旗下國泰世華銀行也新設數位長、數據長，分別由副總經理陳冠學及副總經理梁明喬擔任。國泰金科技長姚旭杰為畢業自美國麻省理工學院的高材生，同時也是國泰金「數位數據暨科技發展中心（簡稱數數發）」的最高主管。

國泰金控指出，為持續推動數位轉型與技術創新，進一步深化內部整合、強化外部業界影響力，國泰金控特別新設科技長（Chief Technology Officer, CTO）、國泰世華銀行新設數位長（Chief Digital Officer, CDO）與數據長（Chief Data and Analytics Officer, CDAO）職位，分別由資深副總經理姚旭杰、副總經理陳冠學及副總經理梁明喬擔任，期擴大並鞏固國泰於金融科技領域上的技術領先，並在技術與業務的深度融合中發揮關鍵作用，為集團未來的長遠發展奠定更堅實基礎。

國泰世華銀行新任數位長陳冠學，加州大學洛杉磯分校工商管理碩士，為國泰金數位數據暨科技發展中心及國泰世華副總經理；數據長梁明喬，銘傳大學資訊管理學系碩士，現為國泰金數位數據暨科技發展中心及國泰世華副總經理。