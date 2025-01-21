小資可團購買債券 金管會：第2季開放

金管會今日宣布，先前進入沙盒試驗的「債券團購平台」金融科技創新實驗已結束，經過召開多場會議之後，確定該實驗可落地，金管會已完成法規修法預告，預計第2季發布新規定，業者即可提出申請正式營運。

美國總統川普的MAGA（讓美國更加偉大）政策，被市場普遍預期未來美債買氣可能愈來愈強，但債券投資最大的門檻就是單位金額動輒數百萬，一般民眾不能負擔得起，對此，金管會基於「普惠金融」考量，讓債券團購這項沙盒試驗能上路，希望讓小資族也不錯失對債券的投資。

金管會也指出，先前監理沙盒已成功落地的案例，包括國壽旅平險的多元情境、好好投資的共同基金、統振的移工薪資匯款、阿爾發投顧和永豐金證券的機器人理財服務等四案。

證期局副局長黃厚銘說明，目前證期局對部位餘額控管，現行規定為總額不可超過淨值的30%，但未來在開放該沙盒實驗落地之後，對這類特殊執照的申請，會放寬到淨值的50%；另外，有限制股權性質的群募門檻本來是2億元，現在也會放寬到5千萬元，另外開放基金收益的群募門檻也放寬至5千萬元。

而證券自營商對該限制性牌照的開放，亦將比照證券性質的虛擬通貨承作，把券商承作的資本額4億門檻放寬至1億元。

證期局指出，在「債券團購平台」金融科技創新實驗結束後，已於112年底與外界專家等召開評估會議，經評估認為該實驗具有創新性及普惠金融效益，因此依「金融科技發展與創新實驗條例」第17條第1項第1款規定，檢討研修相關金融法規，除將開放證券自營商辦理新種業務（自行買賣特定外國債券業務）外，且考量其業務單純，亦將開放非專業投資人與自營商進行「不足面額外國債券交易」，及放寬辦理此類業務的證券商持有外國債券部位的總額上限。

證期局也說明，此次開放，主要開放證券自營商得經營自行買賣特定外國債券業務，以及核發僅經營本項業務的特殊類型證券商證照，可擴大證券商業務範圍，另過往債券投資門檻高，小額投資人無法透過債券進行資產配置，本項業務的開放將降低投資人投資債券門檻，讓投資人可輕鬆參與投資高門檻的債券，有助於投資人在資產配置及理財規劃上有更多選擇，並可達普惠金融之效益，滿足投資人多元金融商品選擇及小額投資人全球資產布局的需求。