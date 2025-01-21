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全台最大虛擬幣交易平台MaiCoin 今年將送件創新板IPO

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣交易量最大的虛擬貨幣平台「MaiCoin」集團創辦人暨執行長劉世偉表示，過去兩年持續籌備IPO計畫，目前觀察台灣資本市場往好的發展方向，加上本地法規框架完善，因此希望可以在台灣上市，瞄準的是證交所的創新板，預計今年將送件申請。

劉世偉表示，MaiCoin主要業務包含虛擬貨幣、貨幣錢包與區塊鏈技術的延伸應用，過去虛擬貨幣被視為非主流的投資方式，過去幾年金管會正式納入監管，以及登記制上路後，未來虛擬貨幣將邁向主流，而虛擬貨幣競爭也將更加激烈。

MaiCoin平台現有100萬用戶中，25歲到34歲用戶占比達40%。調查顯示，26歲以下、被稱為「數位原住民」的「Z世代」，對虛擬貨幣展現高度支持。在投資虛擬貨幣的Z世代中，22.4%的投資者將一半以上總資產投資於加密資產，甚至有13.8%的Z世代僅投資虛擬資產，顯示年輕族群在此市場極具潛力。

虛擬貨幣

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